影／紅衣輕熟女被詐騙 警霸氣阻詐還笑他「失敗了」

2019-08-08 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔分局三和派出所所長莊政峯及警員吳俊德，本月6日晚間7時許巡邏時接獲報案，指中埔鄉中華路後庄郵局旁，穿著紅色上衣楊姓女子在提款機旁，手拿帳單用手機通話，很可能遭受詐騙，員警獲報到場立即介入霸氣回應員警編號，奚落假冒銀行客服人員詐騙失敗，嚇到立即掛掉電話，楊女未受詐騙損失。

警方調查，詐騙集團前晚去電年約35歲楊女，表示楊女5月份在網路購買知名品牌化妝品，總金額2萬856元，因銀行疏忽設定錯誤，客服人員將協助辦理扣款；楊女不疑有他，再接到詐騙電話，即依照指示前往後庄郵局操作提款機，幸好楊女身著紅衣，站在提款機旁暗處講電話，讓提款民眾感覺有異報警。

莊政峯及吳俊德到場關心詢問，得知楊女正遭受「網路消費購物，設定分期付款錯誤」詐騙手法，吳俊德即代接詐騙集團電話，並質疑銀行服務這麼晚「真辛苦」，奚落對方詐騙失敗，同時霸氣報出臂章編號，詐騙者嚇到立即掛斷電話。