台南男嬰骨折家長控撇責 院方：巨額賠償難以接受

2019-08-08 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



有網友在臉書爆怨公社PO文，質疑剛男嬰在台南知名婦幼醫院出生不到10天，「右手就被護理師扯斷，現在8個月大骨頭還是彎的」，事發後院方毫不關心， 家屬憤而提告，還稱「就算打不贏官司，也要讓大家知道這個可怕的月子中心」。雖事後原貼文撤除，但已在網路流傳。

目前全案在台南地院審理。院方表示，事發後立即請家長一同查看監視畫面，並沒有發現有人員疏失，因為嬰兒事後已「完全復原」，家長卻要求100多萬元「賠償」，院方難以接受後提告。

院方也聲明：「公開指控別人要有證據，有一分證據講一分話，司法尚未有結論之前，勿在網路上針對本事件多所臆測。同時，對於不實消息，切勿再以訛傳訛；為維護團隊名譽，針對故意散布不實訊息者，慎重考慮採取法律行動，以正視聽。」

男嬰家長貼文指出，去年11月28日兒子剛出生時在婦幼醫院第9日晚，照護員告知孩子活動度不足，送隔天成大醫院急診診斷，右手肱骨骨折，也就是手臂斷了。

家屬質疑院方只請醫生及護理長來電確認病況，沒有後續關懷詢問，衛生局協調家屬還是沒有感受到院方的誠意。監視器片段顯示「照護員拉我兒子的手，另一隻手才扶脖子起來」，認為動作不當造成骨折

網友見狀紛紛留言指責「虐嬰」、「在摔角嗎」、「太可惡了」、「要我也會告死對方」、「太扯了！」。院方對此難以接受，強調雖然嬰兒骨折是事實，但是真的無法確認是什麼原因造成，之後詢問衛生局指嬰兒傷勢也完全恢復。

院方指出，新生兒自生產到離院期間，僅出入嬰兒室和母親病房，雙方都沒有發現嬰兒有外傷或瘀青狀況，也無異常哭鬧情形。離院前，護理師發現寶寶右手活動度較弱，即請兒科醫師進行評估並主動告知家屬，轉診醫學中心確診及治療。經與家屬確認，「目前寶寶傷勢已完全恢復，無任何併發症」。