刑警深藏不露！ 父親節賀卡電繪「Ｑ版分局長」超擬真

2019-08-08 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



一年一度的父親節，桃園市蘆竹分局為了應景，由分局長黃益三親自設計祝福圖樣，請具有電腦美術繪畫專才的刑警楊易霖製作了一張電子賀卡，於今日在通訊軟體LINE上面傳送，祝賀所有身為爸爸的辛苦警員父親節快樂。楊易霖常用電繪長才幫分局製作宣傳海報，筆下漫畫畫風相當可愛討喜，連分局長的Q版畫像更是畫得維妙維肖，讓人讚嘆真的是「黑矸仔裝醬油」深藏不漏。

該次電繪作品以分局長Q版畫像為主，後頭搭上親子間溫情的互動、剪影等圖案，用圖畫色彩與簡短文字，為這張電子賀卡加分。負責電繪的刑警為現年33歲的偵查佐楊易霖，警專第25期畢業，本身就對卡通、漫畫有濃厚興趣，全靠自己勤奮臨摹自學，高中時甚至代表學校對外參賽，屢屢獲獎。楊易霖也不吝將用電繪幫忙分局宣導警政工作，過去有不少犯罪預防及安全宣導圖樣都是出自他筆下，連警政署「NPA署長室」臉書網站上也曾出現過他的宣導插圖。