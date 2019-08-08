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刑警深藏不露！ 父親節賀卡電繪「Ｑ版分局長」超擬真

2019-08-08 12:21聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

一年一度的父親節，桃園市蘆竹分局為了應景，由分局長黃益三親自設計祝福圖樣，請具有電腦美術繪畫專才的刑警楊易霖製作了一張電子賀卡，於今日在通訊軟體LINE上面傳送，祝賀所有身為爸爸的辛苦警員父親節快樂。楊易霖常用電繪長才幫分局製作宣傳海報，筆下漫畫畫風相當可愛討喜，連分局長的Q版畫像更是畫得維妙維肖，讓人讚嘆真的是「黑矸仔裝醬油」深藏不漏。

該次電繪作品以分局長Q版畫像為主，後頭搭上親子間溫情的互動、剪影等圖案，用圖畫色彩與簡短文字，為這張電子賀卡加分。負責電繪的刑警為現年33歲的偵查佐楊易霖，警專第25期畢業，本身就對卡通、漫畫有濃厚興趣，全靠自己勤奮臨摹自學，高中時甚至代表學校對外參賽，屢屢獲獎。楊易霖也不吝將用電繪幫忙分局宣導警政工作，過去有不少犯罪預防及安全宣導圖樣都是出自他筆下，連警政署「NPA署長室」臉書網站上也曾出現過他的宣導插圖。

楊易霖表示，透過繪畫來紓解壓力是他最喜歡的方式，且繪畫在他生命中也佔有一席重要的地方。這次受託繪製父親節電子賀卡，他說道，希望卡通版的分局長圖像能「博君一笑」，讓父親節仍堅守崗位執勤的警察同仁能保持愉快的心情，與全天下的爸爸一樣，有個快樂父親節

分局長黃益三（左）親自設計祝福圖樣，請具有電腦美術繪畫專才的刑警楊易霖（右）製作...
分局長黃益三（左）親自設計祝福圖樣，請具有電腦美術繪畫專才的刑警楊易霖（右）製作有著分局長Q版畫像的電子賀卡。圖／蘆竹分局提供
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負責電繪的刑警為現年33歲的偵查佐楊易霖，本身就對卡通、漫畫有濃厚興趣，全靠自己...
負責電繪的刑警為現年33歲的偵查佐楊易霖，本身就對卡通、漫畫有濃厚興趣，全靠自己勤奮臨摹自學，過去有不少犯罪預防及安全宣導圖樣都是出自他筆下。圖／蘆竹分局提供
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桃園市蘆竹分局為了父親節應景，由分局長及刑警共同製作了一張電子賀卡，於今日在通訊...
桃園市蘆竹分局為了父親節應景，由分局長及刑警共同製作了一張電子賀卡，於今日在通訊軟體LINE上面傳送，祝賀所有的爸爸父親節快樂。記者陳夢茹／攝影
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父親節卡通
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