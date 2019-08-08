獨／台中最強肌肉警 下月赴法受訓 守護我元首安全

2019-08-08 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今天是父親節，被封為台中「最強肌肉警察」陳威政今化身台中市警局臉書粉絲頁「TCPB局長室」麻豆，帶著3歲可愛女兒拍攝保護妻小與保護市民的勇敢警察系列照。陳下月更自費10多萬元赴法國參加「重要人士隨扈訓練」，誓言將自己能量儲備好，未來要守護我國元首的安危。

台中市警察局臉書粉絲團「TCPB局長室」今天放上3張肌肉警察陳威政與3歲女兒的可愛合影，寫下「無論是身為警察爸爸或家中有個警察爸爸，都給我們所有守護家庭的辛苦爸爸們誠摯而簡單的一聲爸爸，您辛苦了」。

值得一提，目前就讀警大外事研究所的陳威政(33歲)自我學習不設限，主動報名參加2019年法國「重要人士隨扈訓練」國際訓練課程，並獲警政署唯一入選人員，下月16日出發，展開為期12天受訓課程。

陳威政從小遭受過霸凌，長大立志成為警察維護正義，卻因從警作息日夜顛倒、飲食失控一度爆肥至110公斤，靠著健康飲食、健身運動，順利減重至80公斤，今年5月首次參加廣亞大專盃健美比賽，在80至85公斤組摘下健美冠軍，朋友誇稱他是「台中最強肌肉警察」。