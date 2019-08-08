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強颱利奇馬進逼 這些縣市明天可能達停班課標準

父親節男子留幼子墜樓亡 陳屍基隆消防隊後方

2019-08-08 10:25聯合報 記者吳淑君╱即時報導

今天是父親節，基隆市一大早就傳出憾事。基隆消防局9時11分接獲信二分隊通報，分隊後方停車場有一名男性疑似墜樓，明顯死亡。

警方逐樓搜查，於13樓發現一部汽車發動中，車內有一名約1歲男孩，目前由市警局處理中。

警方在現場拉封鎖線，小男孩已由社會局安置安富中，警方在調查死因以及男子身分。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

基隆市今早有名男子留幼子在車上，自己墜樓亡。記者吳淑君/攝影
基隆市今早有名男子留幼子在車上，自己墜樓亡。記者吳淑君/攝影
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基隆市今早有名男子留幼子在車上，自己墜樓亡。記者吳淑君/攝影
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父親節
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