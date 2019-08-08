長髮女警梳髻髮禁復辟？ 苗警局：攻勢勤務的敵情意識
苗栗縣警局局長翁群能上月22日甫上任，最近在臉書社團「靠北警察」被反映新官上任三把火，第一把火莫名其妙的直接燒到女警身上，引起熱烈討論。
投訴指出，翁群能交辦督導女警髮長過肩的女警必須梳髻，因為綁馬尾不安全，但這種說法早遭破解，試問女警出勤騎乘機車，髮髻將使女警戴安全帽時安全帽無法到位的問題不是更嚴重？更別提穿脫安全帽後，髮髻早已散亂無比，髮髻梳理又費時，披頭散髮又蓬頭垢面真的是警察職場上大家樂見的嗎？
投訴說，女警並不會不注重勤間安危，是沒有看過競技女運動員嗎？她們是馬尾還是髮髻？相對的女警更需要合理的身體自主權，因為尚未發生的危害，女警暴露在常態的危險環境中，髮髻使安全帽無法發揮妥當的保護作用，根本本末倒置。
縣警局回應表示，翁局長會議中提到有關女警綁馬尾的部分，主要是因應鐵路警察警員李承翰生前擔服勤務時，不幸因公殉職，同時對於女警在面對歹徒、處理糾紛案等，若綁馬尾且未戴警便帽的前提，容易將自身暴露於危險之下，因此局長建議女警擔服攻勢勤務臨、路檢時，馬尾並不安全 ，希望將馬尾綁起來，戴上警便帽，以免暴露風險，所以女警在警局的頭髮平時長、短都可以 ，有敵情意識才能保護自己安全 。
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