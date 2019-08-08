長髮女警梳髻髮禁復辟？ 苗警局：攻勢勤務的敵情意識

2019-08-08 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣警局局長翁群能上月22日甫上任，最近在臉書社團「靠北警察」被反映新官上任三把火，第一把火莫名其妙的直接燒到女警身上，引起熱烈討論。

投訴指出，翁群能交辦督導女警髮長過肩的女警必須梳髻，因為綁馬尾不安全，但這種說法早遭破解，試問女警出勤騎乘機車，髮髻將使女警戴安全帽時安全帽無法到位的問題不是更嚴重？更別提穿脫安全帽後，髮髻早已散亂無比，髮髻梳理又費時，披頭散髮又蓬頭垢面真的是警察職場上大家樂見的嗎？

投訴說，女警並不會不注重勤間安危，是沒有看過競技女運動員嗎？她們是馬尾還是髮髻？相對的女警更需要合理的身體自主權，因為尚未發生的危害，女警暴露在常態的危險環境中，髮髻使安全帽無法發揮妥當的保護作用，根本本末倒置。