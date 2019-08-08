「惡霸犬」撲咬拖行3歲童 孕媽搏鬥救兒

闖禍的惡霸犬，動保處人員昨登門了解情況。 記者巫鴻瑋／翻攝 分享 facebook

新北市六日晚間發生家犬攻擊鄰居母子成傷的意外。一隻溜出家門的「惡霸犬」為搶食三歲男童手上的雞蛋糕，撲上前咬住男童拖行，身懷六甲的婦人救子心切奮力與犬隻搏鬥，最後由住戶協助才脫險。

婦人雙手都有遭犬隻抓傷及咬傷的傷痕，三歲男童臉部撕裂傷，全身多處挫傷，腿部的咬傷深可見骨。婦人驚魂未定，尚未決定是否對飼主提出告訴。

新北市動保處昨天派員前往調查，飼主強調闖禍的犬隻並非凶猛的比特犬，而是性格溫馴的「惡霸犬」，犬隻不是故意傷人。社區管理員表示，該犬隻可能因感應門鎖開啟才跑到八樓走廊遊蕩，並攻擊住在同樓層母子。

新北市動保處長陳淵泉表示，惡霸犬並非農委會公告六大猛犬之一，但因飼主未善盡看顧犬隻，有違反動保法疑慮，會視情節輕重開罰三千元至一萬五千元，如果飼主仍疏縱犬隻再發生類似情形，可依法沒入犬隻。

陳淵泉說，根據相關資料，美國惡霸犬具忠誠穩定、容易相處、和藹友善、有耐心的性格，一般給人印象是擁有強壯的肌肉，同時擁有爆發力及敏捷性，可訓性強，並能完成各種任務。

據調查，六日晚間六時許，一名孕婦帶著三歲兒子返回新莊區中原東路住處，剛步出八樓電梯就遭到惡霸犬攻擊。犬隻疑似是想搶食男童手中的雞蛋糕，聞香後迎面撲上，咬著男童小腿在走廊拖行，嚇得婦人驚聲尖叫，不斷捶打犬隻頭部。

婦人顧不得有孕在身，奮力朝惡霸犬反擊，甚至在樓道間與犬搏鬥，從惡犬口中救出兒子，鄰居聽聞求救聲趕往協助，將受傷的母子送往台北醫院急救。

另外，北市郭姓男子今年四月間帶著七隻愛犬到迎風河濱公園河畔散步，期間解開繩索，讓愛犬自由自在地奔跑、玩耍，但其中一隻狗攻擊一名路跑男子，並咬傷男子左小腿。郭雖辯稱對方踹到狗腿，狗被激怒後才攻擊人，但因郭無法證明對方踹狗，台北地檢署昨天依過失傷害罪嫌起訴郭。