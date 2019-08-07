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罰蹲浴缸少年疑遭阿姨綁手腳溺斃 重重家庭悲劇釀遺憾

2019-08-07 19:44聯合報 記者巫鴻瑋王敏旭╱即時報導

事發住宅大樓（紅圈處），少年遭綁手腳罰蹲浴缸內溺斃。記者巫鴻瑋／攝影
事發住宅大樓（紅圈處），少年遭綁手腳罰蹲浴缸內溺斃。記者巫鴻瑋／攝影
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新北市三重區今天凌晨發生1名少年遭阿姨罰蹲於浴缸之中，卻不幸離奇身亡；疑似是因少年雙手雙腳被反綁，無法掙脫才會在倒在40公分高的水中慘遭溺斃。目前全案檢警朝殺人罪嫌偵辦，將阿姨及父親移送新北地檢。

溺斃的劉姓少年（15歲）今天凌晨3時許在家中因情緒不穩吵鬧，被劉姓阿姨（39歲）以童軍繩反綁雙手罰蹲在裝滿水的浴缸之中，阿姨聲稱才離開3分鐘抽菸，回來時就看見少年趴在水中，緊急送醫後仍不治身亡。阿姨稱不是有意要傷害少年，是因為姪子容易情緒失控，才會綁住他，讓他待在放滿冷水的浴缸中冷靜情緒。

據瞭解，少年家中經濟狀況清寒，多年前少年母親罹癌過世後，即與父親及妹妹相依為命，但1年前家中卻意外發生大火燒毀，只好跟隨周姓父親暫居在劉姓阿姨家，但少年為特教班學生，平時個性較為好動，劉姓阿姨便會動手管教少年，鄰居都曾聽見吵鬧聲響，也對少年印象十分深刻。

少年家中只有周父打零工維持家計，少年還有1名念國小的妹妹，如今家中2位大人都遭移送地檢，未成年妹妹頓失依靠，新北市社會局家防中心也已緊急介入，暫時將周姓妹妹安置，但也傳出周父過去曾有家暴2兄妹的紀錄，檢警及相關單位都在積極釐清處理，全案朝殺人罪嫌偵辦。

少年在浴缸意外溺斃，涉案阿姨與父親移送新北地檢署偵訊。記者陳俊智／攝影
少年在浴缸意外溺斃，涉案阿姨與父親移送新北地檢署偵訊。記者陳俊智／攝影
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殺人命案
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