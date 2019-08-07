頂溪捷運站傳意外 大樓磁磚剝落砸傷人

2019-08-07 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



頂溪捷運站稍早傳出磁磚剝落砸傷路過民眾的意外，警方目前已於現場拉起封鎖線，提醒路過民眾注意。記者柯毓庭／攝影 分享 facebook 新北市永和區頂溪捷運站2號出口稍早發生磁磚脫落並砸傷路人的意外，與捷運站共用大樓的外牆磁磚因不明原因造成剝落，目前警方已在現場拉起封鎖線，提醒路過民眾繞道。

警方表示，當時磁磚剝落時，正好砸中路過的一名52歲女子與一台汽車，造成女子腳踝受傷，經送往耕莘醫院縫合後暫無大礙；汽車車主表示不需警方介入處理，自行向大樓管理委員會協調即可。

大樓管理委員會目前已請工程師前往現場進行修復工程，警方也在現場拉起封鎖線，並派出兩名警力於現場提醒路過民眾遠離，以避免再次發生意外。