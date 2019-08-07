把土地公當提款機 宮廟香油錢被偷到快沒錢買金紙

2019-08-07 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣北斗鎮大新里福門宮近日連續傳出香油錢失竊，廟方調閱監視器多次發現畫面突然被異物遮蔽，隔日香油錢就短少，近一個月來遭竊17次，被偷怕了，只好再加裝前方加裝針孔，終於逮到2名竊賊，痛批「根本把土地公當提款機」，趕緊報警抓人。

福門宮主委葉首彣表示，來廟裡拜土地公的香客未減少，卻覺得近來香油錢莫名減少，廟方平時以香客捐贈的香油錢作為購買金紙、水電費與廟公薪水經費，「現在金紙錢都快付不出來」，調閱監視器發現有人疑似用抹布蓋住機器鏡頭，保險箱偶而也有遭竊跡象，懷疑有小偷偷香油錢，但看不到畫面，遲遲無法逮人。

廟方起初認為損失金額不多，當作土地公大方施捨，但這一個月來被偷了17次，有時晚上、下午，還曾跟廟公擦身而過，「比夾娃娃高手還會夾。」葉首彣說，連農曆七月也敢行竊，「竊賊實在比鬼還恐怖」，被偷走的香油錢無法統計，至少上萬元，上月趕緊再設一支針孔，終於拍到竊賊犯案過程，將畫面交給警方偵辦。