親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

北市府：尚未進入颱風警戒範圍 北北基明正常上班課

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

把土地公當提款機 宮廟香油錢被偷到快沒錢買金紙

2019-08-07 17:01聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣北斗鎮大新里福門宮近日連續傳出香油錢失竊，廟方調閱監視器多次發現畫面突然被異物遮蔽，隔日香油錢就短少，近一個月來遭竊17次，被偷怕了，只好再加裝前方加裝針孔，終於逮到2名竊賊，痛批「根本把土地公當提款機」，趕緊報警抓人。

福門宮主委葉首彣表示，來廟裡拜土地公的香客未減少，卻覺得近來香油錢莫名減少，廟方平時以香客捐贈的香油錢作為購買金紙、水電費與廟公薪水經費，「現在金紙錢都快付不出來」，調閱監視器發現有人疑似用抹布蓋住機器鏡頭，保險箱偶而也有遭竊跡象，懷疑有小偷偷香油錢，但看不到畫面，遲遲無法逮人。

廟方起初認為損失金額不多，當作土地公大方施捨，但這一個月來被偷了17次，有時晚上、下午，還曾跟廟公擦身而過，「比夾娃娃高手還會夾。」葉首彣說，連農曆七月也敢行竊，「竊賊實在比鬼還恐怖」，被偷走的香油錢無法統計，至少上萬元，上月趕緊再設一支針孔，終於拍到竊賊犯案過程，將畫面交給警方偵辦。

警方掌握到游姓（50歲）、陳姓（49歲）2名男子，陳男到案時坦承，2人因缺錢花用，才到土地公廟偷竊，以釣魚線黏雙面膠伸入保險箱，將香油錢黏上來，警方指出，兩人將依竊盜罪嫌移送法辦。

竊賊拿抹布準備遮蔽監視器畫面。記者林敬家／翻攝
竊賊拿抹布準備遮蔽監視器畫面。記者林敬家／翻攝
分享
竊賊拿抹布準備遮蔽監視器畫面。記者林敬家／翻攝
竊賊拿抹布準備遮蔽監視器畫面。記者林敬家／翻攝
分享
竊賊拿釣魚線偷取香油錢。記者林敬家／翻攝
竊賊拿釣魚線偷取香油錢。記者林敬家／翻攝
分享

土地公偷竊
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥

2019-08-07 04:06

影／三寶阿姨闖紅燈險撞上 暴怒大叔攔車砸毀

2019-08-07 15:40

影／疑超車不慎捲進曳引車底 重機騎士魂斷蘇花

2019-08-07 17:55

2車十字路口搶快 疑似保全運鈔車遭撞翻橫躺馬路

2019-08-07 17:45

頂溪捷運站傳意外 大樓磁磚剝落砸傷人

2019-08-07 17:37

小狗走失找不到主人 新店警用臉書結束「柯基歷險記」

2019-08-07 16:36

七旬翁疲勞駕駛撞樹叢 重陽橋下瞬間翻覆

2019-08-07 16:11

台中市區傳火燒車！司機自行撲滅 疑機械故障惹禍

2019-08-07 15:51

上月被遺棄在鳳梨工寮 「鳳梨妹」白白胖胖慶滿月

2019-08-07 15:45

靠著1張發票 警員和超商店員送失智老翁回家

2019-08-07 15:20

四輪電機車閃車掉水溝 81阿嬤摔車外輕傷

2019-08-07 15:16

男服下抗憂鬱藥物卻遇友人求援 騎車左搖右晃抱頭難受

2019-08-07 15:15

第一次來台灣玩就丟手機 日本空姐：幸好有警察

2019-08-07 14:38

警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足

2019-08-07 14:33

飼主門沒鎖好闖禍！惡霸犬咬穿童腿 孕母打狗沒用

2019-08-07 14:28

北市男子通宵夜唱 騎車返家自摔送命

2019-08-07 14:13

影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖

2019-08-07 13:12

震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案

2019-08-07 13:07

影／小資女陷異國戀七夕有跨國禮物？警戳破攏係假

2019-08-07 11:42

惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰

2019-08-07 11:40

烈日下卻誤將嬰兒反鎖車內 竹北警即刻救援

2019-08-07 11:38

獨攀塔曼山迷途 警教導定位救援

2019-08-07 11:24

影／台南安平民宅火災 5樓加蓋鐵皮屋冒濃煙

2019-08-07 11:22

慶祝父親節致贈運動鞋 以運動代替大餐

2019-08-07 10:54

影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家

2019-08-07 10:35

兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」

2019-08-07 10:26

影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母

2019-08-07 10:13

比特犬發狂咬人！ 新北動保處：最高可罰15萬元

2019-08-07 10:05

影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55

衰！烏龍搶匪東西沒搶到還被抓 驚慌婦發現項錬掉她身上

2019-08-07 00:23

開車上國道 男子一躍而下

2019-08-06 23:46

香港一芳遭噴漆 北市要求各警分局注意轄內一芳安全

2019-08-06 22:52

桃園工人被混凝土輸送管砸中 送醫隔天不治

2019-08-06 22:21

誤以為機車遭竊 原來只是男子大意記錯位置

2019-08-06 20:25

花蓮婦女戒指卡住化膿 消防隊出動刻磨機移除

2019-08-06 16:50

實習警犬才3天！ 流浪狗Honey找到主人返家

2019-08-06 15:38

影／戴斗笠就上路？安全帽沒戴好 台中市今年以來奪3命

2019-08-06 14:55

國道6號傳墜橋 黑車男翻護欄摔落20公尺亡

2019-08-06 14:20

老夫婦騎車看牙科疑走錯路 撞上清潔車變成送外科

2019-08-06 14:08
看更多

熱門文章

比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥

2019-08-07 04:06

中山高南下70.6K聯結車連環4車禍 全線封閉救援

2019-08-07 15:14

宜蘭驚傳殺妻命案 陸配身中多刀不治

2019-08-07 11:19

便當店月收入百萬是常態？ 網友曝真相「營業額不等於利潤」

2019-08-07 09:59

影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母

2019-08-07 10:13

七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案

2019-08-07 12:19

影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」

2019-08-07 12:42

小三要求「帶我吃香腸」 元配抓姦卻敗在違法取證

2019-08-07 06:11

兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」

2019-08-07 10:26

惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰

2019-08-07 11:40

男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬

2019-08-07 06:10

管他總統是誰、善款當廢紙 「台灣野人」與社會脫節

2019-08-06 19:13

噴槍案後通聯紀錄曝光！法官揭女童爸「謊話連篇」

2019-08-06 19:01

獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚

2019-08-07 13:38

8+9屁孩狠嗆警脫制服：有槍就對開... 影片曝光網氣炸

2019-08-06 21:41

神棍誆「合體」消業障 婦獻上女兒還為他喪命

2019-08-06 22:24

女信徒掀衣祭改 道士拿香狂摸胸部

2019-08-07 14:51

強盜通緝犯奪槍朝警頭部扣板機…幸未擊發

2019-08-06 23:39

震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案

2019-08-07 13:07

影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖

2019-08-07 13:12

警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足

2019-08-07 14:33

木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保

2019-08-07 03:23

私菸案 檢調查華航空品處組長黃川禎「搭便車」訂菸

2019-08-06 20:41

影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家

2019-08-07 10:35

他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元

2019-08-07 14:41

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

2019-08-07 17:29

氣炸！汽油滿到噴髒衣服 還問「要加到140嗎」

2019-08-07 10:36

柯文哲問兆豐案？北檢：早已起訴求重刑

2019-08-06 18:51

影／戴斗笠就上路？安全帽沒戴好 台中市今年以來奪3命

2019-08-06 14:55

林口某幼兒園女童溺水昏迷 教育局開罰3萬元

2019-08-06 21:25

「吃東西不看價錢存款要多少」 網友回答被推爆

2019-08-07 13:08

影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55

救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬

2019-08-07 07:53

燿華4死重大工安意外 總經理、工安處長一審均判無罪

2019-08-06 19:57

7歲女童疑染菜花 竟是舅公性侵至少50次

2019-08-07 15:23

上月被遺棄在鳳梨工寮 「鳳梨妹」白白胖胖慶滿月

2019-08-07 15:45

衰！烏龍搶匪東西沒搶到還被抓 驚慌婦發現項錬掉她身上

2019-08-07 00:23

私菸案 華航資管處副總等人遭約談

2019-08-06 22:54

10年夫妻為爭1棟房產 老公竟失手掐死老婆

2019-08-07 11:22

搶救雙子星案最優資格 南海聲請處分二度失利

2019-08-06 19:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top