失智翁迷途超商 新莊暖心警協助返家

2019-08-07 16:59 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區日前1名90歲老翁疑因失憶，導致迷途在大街上，員警擔心老翁會發生意外，馬上將他帶回派出所休息，並且協助聯絡家屬前來帶回；警方就表示，家中如長輩有失智情況，建議配戴防走失手鍊，才能在最短時間內找到回家的路。

迷途的常姓老翁（90歲）上月29日下午走在新莊區中平路上，因鄰近中平派出所，警員胡慶鍠及林松彥見狀立即上前關心，同時因擔心老翁年事已高容易發生意外，員警馬上就攙扶著老翁先行回到派出所內休息。

員警回憶當下，老翁疑似有失智情況，但是並沒有因迷途走失大街而感到驚慌失措，而是面帶笑容配合員警的協助；警員趙育安在派出所內照顧老翁時，發現他手上戴有「防走失手鍊」，順利利用上頭的聯絡資訊，聯繫上老翁家屬。

老翁的孫女趕到派出所後表示，原本在家的爺爺，稍早一轉眼就獨自跑出門，全家上下非常緊張到處尋找未果，所幸在心急如焚情況下，接到警方來電告知已尋獲，心中大石總算放下來。