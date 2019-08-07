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七夕遇父親節 新北警局長貼心祝福警察甜蜜過佳節

2019-08-07 16:12聯合報 記者王長鼎╱即時報導

一年一度的七夕情人節到來，適逢父親節前夕，每一位警察同仁不論扮演的是情人、配偶、父母或子女等角色，這一天對於警察眷屬來說，無非是一個適合表達愛意及感恩的重要日子。新北市警局為慰勉辛苦付出的同仁，同時感謝警察眷屬默默守護著每一個家庭，作警察的堅實後盾，新北市警局長陳檡文於今日親自前往警局各科、室、中心，向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上滿滿的祝福和敬意。

局長陳檡文表示，同仁平日為民服務，工作相當繁重，家人和另一半也更加辛苦，今年情人節與父親節仍有許多同仁犧牲與家人或另一半共度佳節的機會，在自己的崗位上戮力付出，因此特別致贈小禮物，一方面慰勞同仁的辛勞，一方面也祝福大家佳節快樂。同仁們收到局長致贈的小禮物，深深感受到關懷和溫暖，也為嚴肅的警局增添幾許浪漫氣息。

陳檡文除致贈同仁小禮物，也祝福大家有情人終成眷屬，已成眷屬的佳偶幸福圓滿，亦勉勵每位同仁繼續為新北的治安、交通、為民服務工作努力，更深入、更彈性、更全方位來守護每一個善良的市民，打造「簡政便民」、「行動治理」及「智能城市」的樂活宜居城市！

一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位...
一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上滿滿的祝福和敬意。記者王長鼎／翻攝
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一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位...
一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上滿滿的祝福和敬意。記者王長鼎／翻攝
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一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上滿滿的祝福和敬意。記者王長鼎／翻攝
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一年一度的七夕情人節到來，今日適逢父親節前夕，新北市警局長陳檡文於今日親自向每位同仁致意及贈送溫馨小品，祝福同仁情人節都能「甜甜蜜蜜、幸福圓滿」，亦為每一個努力維護治安的警察父親們，獻上滿滿的祝福和敬意。記者王長鼎／翻攝
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警察情人節
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