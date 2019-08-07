影／三寶阿姨闖紅燈險撞上 暴怒大叔攔車砸毀
高雄市38歲陳姓男子今天行經鳥松區大埤路時，疑遭闖紅燈的楊姓婦險些撞上，作勢揮拳時被路過民眾制止，不料他情緒暴走，持楊婦的安全帽企圖毆打她，全程被旁人錄影PO在臉書「爆料公社」引起熱議，原PO表示，「阿姨闖紅燈是不對，你也不能那麼衝動打人」。
轄區仁武警分局大華派出所事後將兩人帶回調查，發現上午7點40分左右，陳姓男子不滿68歲楊婦闖紅燈險撞上他，於是攔車理論，民眾發現後上前勸阻，導致但陳男情緒失控踹楊婦機車，還持安全帽砸機車。
楊婦由於未被陳男毆打，表示不願追究，被砸毀的機車則自行認賠。不過警方查出，陳男騎車未戴安全帽，因此開出一張罰單，另對地失序的行為，也將依社會秩序維護法進行裁罰，楊婦若有闖紅燈事實，也將開罰。
今早這起行車糾紛發生後，被路過民眾行車紀錄器拍下，PO到臉書「 爆料公社」，留言寫著「疑似阿姨闖紅燈差點撞到大叔，阿姨要騎走時大叔騎上前攔住阿姨，馬上給阿姨K了一拳」。Po文也指出，一群正義的人幫忙擋住大叔，讓大叔不再攻擊到阿姨。大叔生氣以為大家 都在護航。實際上，我們是在跟他說，阿姨闖紅燈不對，你也不能那麼衝動打人。結果男子回嗆「這是謀殺，所以有資格制裁對方。」
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