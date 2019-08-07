影／三寶阿姨闖紅燈險撞上 暴怒大叔攔車砸毀

2019-08-07 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市38歲陳姓男子今天行經鳥松區大埤路時，疑遭闖紅燈的楊姓婦險些撞上，作勢揮拳時被路過民眾制止，不料他情緒暴走，持楊婦的安全帽企圖毆打她，全程被旁人錄影PO在臉書「爆料公社」引起熱議，原PO表示，「阿姨闖紅燈是不對，你也不能那麼衝動打人」。

轄區仁武警分局大華派出所事後將兩人帶回調查，發現上午7點40分左右，陳姓男子不滿68歲楊婦闖紅燈險撞上他，於是攔車理論，民眾發現後上前勸阻，導致但陳男情緒失控踹楊婦機車，還持安全帽砸機車。

楊婦由於未被陳男毆打，表示不願追究，被砸毀的機車則自行認賠。不過警方查出，陳男騎車未戴安全帽，因此開出一張罰單，另對地失序的行為，也將依社會秩序維護法進行裁罰，楊婦若有闖紅燈事實，也將開罰。