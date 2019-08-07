靠著1張發票 警員和超商店員送失智老翁回家

2019-08-07 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市一名疑失智老翁從西定路上公車，一路坐到太白里終點站仍不下車。公車司機通報警方協助。警員到場一問三不知，決定先將老翁載回分駐所休息，後來看見他身上有張復興路便利商店購物發票，便載他到商店詢問，店員認識老翁並告知居住地址，順利將老翁送回家中。

基隆市警局今天表示，警四分局中華路分駐所5日中午接獲報案，指在中山區太白莊公車站有老人迷途需要協助，立即派遣線上巡邏警員譚如軍、陳心榕前往現場。

員警到場時，看到老翁坐在公車亭內不言不語，神情茫然。公車司機說，老翁在西定路上車，坐到終點站仍不下車。他問老翁家住哪裡？想去那裡？都問不出結果，只好請求警方協助。

譚員、陳員見天氣炎熱，擔心老翁身體不堪負荷，先將其帶回分駐所暫時休休，另行設法連繫家屬。老翁疑似失智，無法說出住家地址或家人連絡方式，員警耐心與他對話，只能猜測老翁年過九旬，住在復興路。