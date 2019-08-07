四輪電機車閃車掉水溝 81阿嬤摔車外輕傷

2019-08-07 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀音區81歲葉姓阿嬤昨天駕駛一輛四輪電動車出外活動，她行經金橋路育仁段的產業道路，疑為閃避對向車子，不慎連人帶車滑落一旁大約50公分水溝，幸好水溝乾禾被泥土、雜草填滿，造成葉姓阿嬤的四輪電動車往後卡，阿嬤摔落車外草叢，造成她右大腿膝蓋腫脹疼痛、左腹部疼痛受傷送醫。