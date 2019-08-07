四輪電機車閃車掉水溝 81阿嬤摔車外輕傷

相關新聞
比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥2019-08-07 04:06
影／三寶阿姨闖紅燈險撞上 暴怒大叔攔車砸毀2019-08-07 15:40
小狗走失找不到主人 新店警用臉書結束「柯基歷險記」2019-08-07 16:36
七旬翁疲勞駕駛撞樹叢 重陽橋下瞬間翻覆2019-08-07 16:11
台中市區傳火燒車！司機自行撲滅 疑機械故障惹禍2019-08-07 15:51
上月被遺棄在鳳梨工寮 「鳳梨妹」白白胖胖慶滿月2019-08-07 15:45
靠著1張發票 警員和超商店員送失智老翁回家2019-08-07 15:20
男服下抗憂鬱藥物卻遇友人求援 騎車左搖右晃抱頭難受2019-08-07 15:15
第一次來台灣玩就丟手機 日本空姐：幸好有警察2019-08-07 14:38
警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足2019-08-07 14:33
飼主門沒鎖好闖禍！惡霸犬咬穿童腿 孕母打狗沒用2019-08-07 14:28
北市男子通宵夜唱 騎車返家自摔送命2019-08-07 14:13
影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖2019-08-07 13:12
震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案2019-08-07 13:07
影／小資女陷異國戀七夕有跨國禮物？警戳破攏係假2019-08-07 11:42
惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰2019-08-07 11:40
烈日下卻誤將嬰兒反鎖車內 竹北警即刻救援2019-08-07 11:38
獨攀塔曼山迷途 警教導定位救援2019-08-07 11:24
影／台南安平民宅火災 5樓加蓋鐵皮屋冒濃煙2019-08-07 11:22
慶祝父親節致贈運動鞋 以運動代替大餐2019-08-07 10:54
影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家2019-08-07 10:35
兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」2019-08-07 10:26
影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母2019-08-07 10:13
比特犬發狂咬人！ 新北動保處：最高可罰15萬元2019-08-07 10:05
影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單2019-08-07 09:55
衰！烏龍搶匪東西沒搶到還被抓 驚慌婦發現項錬掉她身上2019-08-07 00:23
開車上國道 男子一躍而下2019-08-06 23:46
香港一芳遭噴漆 北市要求各警分局注意轄內一芳安全2019-08-06 22:52
桃園工人被混凝土輸送管砸中 送醫隔天不治2019-08-06 22:21
誤以為機車遭竊 原來只是男子大意記錯位置2019-08-06 20:25
花蓮婦女戒指卡住化膿 消防隊出動刻磨機移除2019-08-06 16:50
實習警犬才3天！ 流浪狗Honey找到主人返家2019-08-06 15:38
影／戴斗笠就上路？安全帽沒戴好 台中市今年以來奪3命2019-08-06 14:55
國道6號傳墜橋 黑車男翻護欄摔落20公尺亡2019-08-06 14:20
老夫婦騎車看牙科疑走錯路 撞上清潔車變成送外科2019-08-06 14:08
驚！警方查緝毒品案意外發現垃圾山2019-08-06 13:38
民生社區菜市場糾紛 松聯「萬年」遭控帶小弟鬧場2019-08-06 13:03
金門婦人走失丈夫著急 全島500人幫忙尋人中2019-08-06 12:23
九陰白骨爪來了 吃屎哥現身新竹2019-08-06 12:08
熱門文章
比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥2019-08-07 04:06
宜蘭驚傳殺妻命案 陸配身中多刀不治2019-08-07 11:19
中山高南下70.6K聯結車連環4車禍 全線封閉救援2019-08-07 15:14
便當店月收入百萬是常態？ 網友曝真相「營業額不等於利潤」2019-08-07 09:59
影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母2019-08-07 10:13
七夕情人節宜蘭夫殺妻 18歲女兒驚見報案2019-08-07 12:19
小三要求「帶我吃香腸」 元配抓姦卻敗在違法取證2019-08-07 06:11
影／路中央攔車開單 員警遭批「三寶」2019-08-07 12:42
台東林警押嫌山區勘查 尋鋸木聲再逮另一山老鼠2019-08-06 18:20
山東男靠3個泳圈偷渡金門 山東腔讓岸巡人員問到快抓狂2019-08-06 17:15
兒子開棺認無名屍一副假牙 高喊「媽，是我啦」2019-08-07 10:26
男嬰竟從母姓 她到夫家祖宗牌位認錯、賠15萬2019-08-07 06:10
惡霸犬襲童釀重傷 因非農委會6大猛犬無法重罰2019-08-07 11:40
管他總統是誰、善款當廢紙 「台灣野人」與社會脫節2019-08-06 19:13
噴槍案後通聯紀錄曝光！法官揭女童爸「謊話連篇」2019-08-06 19:01
8+9屁孩狠嗆警脫制服：有槍就對開... 影片曝光網氣炸2019-08-06 21:41
神棍誆「合體」消業障 婦獻上女兒還為他喪命2019-08-06 22:24
強盜通緝犯奪槍朝警頭部扣板機…幸未擊發2019-08-06 23:39
獨／不滿蘇貞昌說韓國瑜有酒味 發禿頭男揩油照被傳喚2019-08-07 13:38
不是親生的姊弟遭浸熱水、毆死 她求「情堪憫恕」2019-08-06 18:08
木棒插鐵釘打死老嫗卻無罪 竟稱殺人5萬可交保2019-08-07 03:23
女信徒掀衣祭改 道士拿香狂摸胸部2019-08-07 14:51
私菸案 檢調查華航空品處組長黃川禎「搭便車」訂菸2019-08-06 20:41
震驚全島的國定古蹟石獅竊案 警方火速破案2019-08-07 13:07
影／我是你的腳！八旬翁腿軟癱 暖警背著走百米助返家2019-08-07 10:35
扯！林口私幼童溺水 泳池違建沒救生員竟躲稽查27年2019-08-06 18:03
警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足2019-08-07 14:33
影╱國軍步兵第203旅士兵開3槍身亡相驗將解剖2019-08-07 13:12
氣炸！汽油滿到噴髒衣服 還問「要加到140嗎」2019-08-07 10:36
柯文哲問兆豐案？北檢：早已起訴求重刑2019-08-06 18:51
影／戴斗笠就上路？安全帽沒戴好 台中市今年以來奪3命2019-08-06 14:55
林口某幼兒園女童溺水昏迷 教育局開罰3萬元2019-08-06 21:25
「吃東西不看價錢存款要多少」 網友回答被推爆2019-08-07 13:08
影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單2019-08-07 09:55
台南法拍會 2017年份Mini Cooper 22萬5千元賣出2019-08-06 18:02
救引火自焚的她 他全身61%灼傷獲賠316萬2019-08-07 07:53
燿華4死重大工安意外 總經理、工安處長一審均判無罪2019-08-06 19:57
他沒喝拒酒測嗆警「我不要呢？」 警：罰5000元2019-08-07 14:41
衰！烏龍搶匪東西沒搶到還被抓 驚慌婦發現項錬掉她身上2019-08-07 00:23
7歲女童疑染菜花 竟是舅公性侵至少50次2019-08-07 15:23
留言