警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足
今、明天適逢七夕情人節與父親節，台中市第三警分局長陳武康在今天中午與同仁在員工餐工用餐時，偷偷安排了「甜蜜驚喜」，為在場的所有同仁，送上一個小蛋糕，一共準備200個，另外也有準備一個精緻的雙層蛋糕，讓同仁可以馬上在員工餐廳裡享用；陳武康說，希望透過蛋糕，讓這兩天執勤的同仁，能夠感覺到撫慰，也感謝同仁堅守崗位，為治安付出。
台中市第三警分局長陳武康說，警職中以男性占大多數，在家中是父親的角色，在社會上則是備受期待的人民保母，全年無休且日夜顛倒的服勤時間，要維護治安同時兼顧家庭，無法像一般上班族有更多時間陪孩子成長，有很多不為人知的辛苦，希望特地為同仁準備的蛋糕能夠稍稍撫慰同仁疲憊的身心靈，也提醒同仁注意服勤安全，「平安健康」才是給家人最大的承諾和禮物，並祝福第三分局所有員警七夕情人節及父親節快樂。
台中市第三警分局表示，今天中午分局長陳武康秘密準備了200個小蛋糕，在與同仁在員工餐廳吃飯時，一起送上，讓這兩天上班的同仁，能夠感受到過節的氣氛。
第三警分局表示，在陽盛陰衰的警察體系，每逢婦女節、母親節多數分局總會為工作家庭兩頭燒的女性內外勤同仁籌辦相關活動，看著女性同仁拿著巧克力和花束笑得合不攏嘴，每每讓男性員警心裡好羨慕又吃味。今年的父親節不一樣，分局長為了一圓同仁無法和家人共度節慶的缺憾，特地準備精緻蛋糕，在中午同仁齊聚員工餐廳用餐的時刻，給內外勤同仁一個大驚喜。
留言