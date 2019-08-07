警分局長闖餐廳搞「甜蜜」驚喜 情人、父親統統滿足

2019-08-07 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



今、明天適逢七夕情人節與父親節，台中市第三警分局長陳武康在今天中午與同仁在員工餐工用餐時，偷偷安排了「甜蜜驚喜」，為在場的所有同仁，送上一個小蛋糕，一共準備200個，另外也有準備一個精緻的雙層蛋糕，讓同仁可以馬上在員工餐廳裡享用；陳武康說，希望透過蛋糕，讓這兩天執勤的同仁，能夠感覺到撫慰，也感謝同仁堅守崗位，為治安付出。

台中市第三警分局長陳武康說，警職中以男性占大多數，在家中是父親的角色，在社會上則是備受期待的人民保母，全年無休且日夜顛倒的服勤時間，要維護治安同時兼顧家庭，無法像一般上班族有更多時間陪孩子成長，有很多不為人知的辛苦，希望特地為同仁準備的蛋糕能夠稍稍撫慰同仁疲憊的身心靈，也提醒同仁注意服勤安全，「平安健康」才是給家人最大的承諾和禮物，並祝福第三分局所有員警七夕情人節及父親節快樂。

台中市第三警分局表示，今天中午分局長陳武康秘密準備了200個小蛋糕，在與同仁在員工餐廳吃飯時，一起送上，讓這兩天上班的同仁，能夠感受到過節的氣氛。