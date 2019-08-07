影／小資女陷異國戀七夕有跨國禮物？警戳破攏係假
今天是七夕情人節！台中市30歲謝姓小資女網路認識自稱英國華裔富商「菲利浦」，詐團假借寄送裝有金手鐲、勞力士、高檔手機等市價300萬元的「愛的禮物」，要求謝女先匯款1萬8千元稅金通關，銀行行員機警報警，在警方苦勸1個多小時，謝女才惶然大悟，網路愛情攏係假。
警政署保七總隊第一大隊分隊長劉福臨表示，詐騙集團有幾套「固定劇本」：假檢察官、無國籍白袍醫師、異國準備退休軍官與網路愛的禮物，詐騙集團固定放上高、富、帥或身材養眼亮麗的男女照片，以手機電話、網路通訊軟體取信被害人，進而指示領款詐騙。
上月底，單身的30歲謝女從網路結識自稱來自英國倫敦的華裔富商Philip（菲利普），詐騙集團不斷以甜蜜話語、溫柔攻勢噓寒問暖，網聊2個月後，雙方互稱「男、女朋友」，詐團假稱要寄送放有金手鐲、勞力士、首飾、高檔手機等市價10萬美元(約台幣300萬元)禮物給謝，要謝先繳600元美金(約台幣1萬8千元)稅金通關。
謝女到台銀霧峰分行臨櫃辦理，不停低頭滑手機，引起櫃檯襄理張麗枝注意，詢問下，謝女對於富商要寄送高檔包裹給她深信不疑，又說男友人在荷蘭，禮物要從英國寄到台灣，因未繳稅金卡在吉隆坡，駐台銀的保七員警傅永魁、陳俊平一聽邏輯不通，花1個多小時組詐，終於讓謝女惶然大悟，差點落入詐騙集團的愛情包裹陷阱。
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