影／小資女陷異國戀七夕有跨國禮物？警戳破攏係假

2019-08-07 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



謝女出示華裔富商高富帥照片。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 今天是七夕情人節！台中市30歲謝姓小資女網路認識自稱英國華裔富商「菲利浦」，詐團假借寄送裝有金手鐲、勞力士、高檔手機等市價300萬元的「愛的禮物」，要求謝女先匯款1萬8千元稅金通關，銀行行員機警報警，在警方苦勸1個多小時，謝女才惶然大悟，網路愛情攏係假。

警政署保七總隊第一大隊分隊長劉福臨表示，詐騙集團有幾套「固定劇本」：假檢察官、無國籍白袍醫師、異國準備退休軍官與網路愛的禮物，詐騙集團固定放上高、富、帥或身材養眼亮麗的男女照片，以手機電話、網路通訊軟體取信被害人，進而指示領款詐騙。

上月底，單身的30歲謝女從網路結識自稱來自英國倫敦的華裔富商Philip（菲利普），詐騙集團不斷以甜蜜話語、溫柔攻勢噓寒問暖，網聊2個月後，雙方互稱「男、女朋友」，詐團假稱要寄送放有金手鐲、勞力士、首飾、高檔手機等市價10萬美元(約台幣300萬元)禮物給謝，要謝先繳600元美金(約台幣1萬8千元)稅金通關。