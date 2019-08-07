獨攀塔曼山迷途 警教導定位救援

2019-08-07 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市陳姓男子，獨自登爬復興區華陵里塔曼山，返程不熟悉山區路徑，打電話報警求援，警消花3小時順利搜尋到人，帶他平安下山返家。圖／大溪警分局提供 分享 facebook 桃園市中壢區53歲陳姓男子，6日上午9時從復興區華陵里塔曼山登山口出發，欲挑戰塔曼山，並預定當日下午返程，3時30分許下山返程時，因對山區路況不熟，迷失方向無法下山，報案請求警方協助。警方立即派遣警力並通報巴陵消防分隊支援協助，一行7人前往搜救，歷經3小時餘尋獲陳男，並安全帶領下山。

大溪分局表示，陳男平時喜好登山活動，昨獨自一人前往復興區塔曼山從事登山健走，於回程時迷失方向，又不慎滑落邊坡，當下立即打電話向巴陵派出所報案。

警方獲報初步聯繫後，確認陳男當下安全，並指導其開啟手機定位功能後，用手機LINE回傳位置，及拍照回傳所在地點相片，請陳男於原地等候，搜救隊伍於4時30分出發搜救，於7時50分發現陳男，身體狀況大致良好，僅右手臂輕微擦傷，在警方領路下安全到達巴陵派出所休息後返家。

陳男平時喜好登山活動，認為塔曼山不是難度太高的山，於是獨自一人前往，但因路況不熟迷失方向報警求救。警方呼籲，從事登山活動一定要結伴而行，衡量自身體能狀態，同行山友要隨時注意同行避免脫隊走失，並注意氣候，山上天候瞬息萬變，入夜後經常氣溫驟降或