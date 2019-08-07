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在臉書網站冒用女子名義 帶少女至摩鐵洗澡共浴

2019-08-07 10:34聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

黃姓男子在臉書社群網站冒用女子「陳沛蓁」名義，發現14歲少女「小蘋」詢問有無打工機會，即以「陳沛蓁」名義與少女聯繫，帶少女至摩鐵共浴，在房內撫摸少女身體，並進一步要求少女為他口交被拒，經少女家人提告，黃與被害少女家人達成和解，台中地院依偽造文書罪將他判刑3月、依性交未遂罪判刑6月。

判決書指出，黃男於去年3月間，利用自己之手機，以網際網路連結至臉書社群網站，冒用「陳沛蓁」名義，在申請註冊之網頁中偽填「陳沛蓁」之姓名，並張貼擷取自網路不明女子照片，用以表示係以此方式取得「陳沛蓁」名義臉書帳號。

去年4月11日上午，發現少女「小蘋」，在交友軟體BeeTalk中發訊詢問有無打工賺錢機會後，主動密訊少女，獲知少女臉書帳號，即以「陳沛蓁」名義臉書帳號，先加少女為臉書好友，再與「小蘋」聯繫，在臉書自稱為「經理」，詢問她有無男友、與男友進行至何程度，以及為何需要工作、想要何種工作等問題，

經「小蘋」回應她缺錢、有與男友抱抱過等語後，黃男即向少女表示將請公司人員前去接送甲女，經「小蘋」告以其所在地點及穿著國中運動服、短髮等特徵，而與少女相約在台中市大里區全家便利商店塗城門市前等候。

黃男駕車前來，見到「小蘋」穿著國中運動服，明知她是國中學生，仍將她載往「羅馬假期汽車旅館」，進入汽車旅館前，他又再次探詢她與男友進行至何程度，並將自己衣物交與她遮掩校服，避免旅館人員發現「小蘋」的學生身分，

隨後兩人進入摩鐵房間內，黃即褪去兩人衣著，與「小蘋」共浴，之後她走出浴室後，黃遂在房內開始撫摸她身體，進而要求她對其口交，經少女拒絕，並從床上起身穿衣，黃遂罷手而未遂，並於離房前，交付1000元與她做為代價，經被害少女警警處理。

合議庭審酌，黃男曾與未滿14歲少女性交，被判刑2年，仍不思悔悟，假冒女子名義與被害人聯繫，黃男坦承犯行，且已與「小蘋」及其母親調解成立，並依調解成立內容給付完畢，少女及其母親同意不追究，因此法官予以輕判。

黃姓男子被控帶少女至摩鐵共浴，在房內撫摸少女身體，並進一步要求少女為他口交被拒，...
黃姓男子被控帶少女至摩鐵共浴，在房內撫摸少女身體，並進一步要求少女為他口交被拒，經少女家人提告，黃與被害少女家人達成和解，台中地院依性交未遂罪判刑6月。圖／本報資料照
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