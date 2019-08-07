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影／二歲娃半夜逛大街 熱心民眾抱到派出所警急找到父母

2019-08-07 10:13聯合報 記者游振昇╱即時報導

台中沙鹿一名2歲男娃深夜1點多，竟趁著媽媽忙著整理家務的時候，偷偷推開家門溜出去逛大街，他身上只包著尿布，一路閒晃到家門外200公尺遠的公車站，還好熱心民眾發現，抱著男童到派出所報案，台中市清水警分局明秀派出所員警高振祐急到現場，終於找到男童父親，結束這場深夜萌娃驚魂記。

二歲男童半夜跑到戶外，民眾看到抱到派出所。圖／警方提供
二歲男童半夜跑到戶外，民眾看到抱到派出所。圖／警方提供
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蔡姓男子凌晨1點10分，在沙鹿區台灣大道7段與東晉東路口的「晉江寮」公車站內，看到一名男童身上只包著一件尿布，他向附近居民借了一件黑色T恤包裹住男童，以免受涼，再開車載男童到清水警分局明秀派出所報案。

蔡男凌晨一手牽著自己的小孩，另一手抱著男童走進派出所報案，警方受理報案及確認案情細節後，警員高振佑立刻飛奔「晉江寮」公車站拾獲現場找尋他的家人，剛好男童父親當時正好也在現場焦急徘徊尋找，警方主動向前詢問，這才讓這名2歲萌娃得以重回父親的懷抱。

警員高振祐示，本案有3個「還好」，才沒釀成憾事，「還好」拾獲人是古道心腸者，萬一是壞人不堪設想；「還好」男童只是在公車站內逗留，並未穿越台灣大道，否則危險難以想像；「還好」男童沒有走遠，否則要立刻找回可能不容易。

男童母親透露，男童從小力氣就很大，連媽媽都時常被他拖著走，但沒想到，他這次竟然趁著半夜偷開家門溜出去。案發後她也立刻發動男童父親及爺爺外出尋找，嚇壞全家人。

二歲男童半夜跑到戶外，民眾看到抱到派出所，父母接到通知趕到派出所。圖／警方提供
二歲男童半夜跑到戶外，民眾看到抱到派出所，父母接到通知趕到派出所。圖／警方提供
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