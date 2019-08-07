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影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路欲迴轉，當時下大雨，且迴轉的路口旁就有一家速食店的得來速車道，購餐車輛多，導致排隊車潮占用到慢車道，陳女迴轉時，不顧防撞警示不斷提醒，直接碰撞前方停等的轎車，陳女碰撞後還停在路旁7分鐘，見被撞車主沒來理論，隨即開走，警方獲報後，昨依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月27日晚間6時許，接獲市民報案，稱欲往東區復興路某速食店購餐，因為車輛多，所以先將轎車停在路旁，未料後方一輛轎車撞上，她看到肇事車輛停等在前方約數分鐘後就駛離，因此向警方報案。

台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，因此吃上罰單。記者陳宏睿...
台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，因此吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝
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警方根據行車記錄器畫面，通知涉案陳姓女子（57歲）到案說明，陳女辯稱，當時在案發路口欲迴轉，前方的轎車突然停在道路中央，讓後方車輛幾乎動彈不得，轎車的防撞警示也不斷提醒，但她的轎車在往前試圖繞過對方時，一度碰撞到前車，後來她停等在路旁，見被撞車主沒有過來理論，所以就將車開走，不知有違法。

台中市第三警分局交通分隊表示，陳女的行為已違反道交條例第62條規定，昨天依法開單告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰，依法可罰1000元至3000元，提醒市民駕駛汽機車，遵守交通規則，確保行車平安。

台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，被撞車主的轎車車尾也有刮...
台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，被撞車主的轎車車尾也有刮痕。記者陳宏睿／翻攝
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台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，陳女轎車車頭可見清晰刮痕...
台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，陳女轎車車頭可見清晰刮痕。記者陳宏睿／翻攝
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台中市車主速食
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