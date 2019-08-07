影／大媽一個迴轉緊黏前車A下去 等7分開走吃罰單

2019-08-07 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路欲迴轉，當時下大雨，且迴轉的路口旁就有一家速食店的得來速車道，購餐車輛多，導致排隊車潮占用到慢車道，陳女迴轉時，不顧防撞警示不斷提醒，直接碰撞前方停等的轎車，陳女碰撞後還停在路旁7分鐘，見被撞車主沒來理論，隨即開走，警方獲報後，昨依違反道交條例告發，函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊表示，上月27日晚間6時許，接獲市民報案，稱欲往東區復興路某速食店購餐，因為車輛多，所以先將轎車停在路旁，未料後方一輛轎車撞上，她看到肇事車輛停等在前方約數分鐘後就駛離，因此向警方報案。

台中市陳姓女子上月底開車行經東區復興路時，不慎碰撞前車，因此吃上罰單。記者陳宏睿／翻攝 分享 facebook

警方根據行車記錄器畫面，通知涉案陳姓女子（57歲）到案說明，陳女辯稱，當時在案發路口欲迴轉，前方的轎車突然停在道路中央，讓後方車輛幾乎動彈不得，轎車的防撞警示也不斷提醒，但她的轎車在往前試圖繞過對方時，一度碰撞到前車，後來她停等在路旁，見被撞車主沒有過來理論，所以就將車開走，不知有違法。