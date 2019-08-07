比特犬迎面撲來！懷孕母為救兒與惡犬搏鬥

2019-08-07 04:06 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區昨日傍晚發生比特犬攻擊人意外，1名3歲男童與懷孕的母親剛坐電梯要返回家中，電梯門一開迎面就有1隻兇猛的比特犬朝男童撲來發狂狠咬，母親救子心切不顧身懷六甲，奮力與猛犬搏鬥才成功救下愛子。

遭比特犬咬傷的母子昨日晚間6時許，正要返回新莊區中原東路的住宅大樓住處，電梯才剛到8樓開門，未等母子倆來得及反應，突然就竄出1隻兇猛的比特犬迎面撲來，發狂攻擊男童臉部，甚至咬住男童腿部在走廊拖行。

母親見狀嚇得驚聲大叫，但也顧不得自己有孕在身，奮力朝攻擊愛子的比特犬反擊，甚至在樓道間與比特犬搏鬥，才成功從惡犬口中救出男童，鄰居則聞求救聲立即趕來協助，將受傷的母子送往台北醫院急救。

經醫院急診室檢視，母親雙手都有遭犬隻抓傷及咬傷的情況，3歲男童傷勢更為嚴重，不僅臉部撕裂傷，全身更有多處挫傷，腿部的咬傷更是傷可見骨，有遭犬隻咬穿小腿肌肉組織的情形。

目前警方已經介入，比特犬飼主可能有違反社會秩序維護法的情況；新北市動保處也將在上午派員前往瞭解情況，因飼主未善盡看顧凶猛犬隻的責任，恐怕有違反動保法第20條的疑慮，會視情節輕重進行開罰。