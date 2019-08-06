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桃園工人被混凝土輸送管砸中 送醫隔天不治

2019-08-06 22:21聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢一處工地昨天傍晚疑混凝土輸送管鬆脫，砸中24歲男工人，消防局調派救護車趕往現場初步檢傷和處置後研判生命跡象穩定隨即送醫，不料今天凌晨狀況惡化不治。

市府勞檢、工安已介入調查，進一步了解有無人為疏失。現場發生意外前混凝土車正要傳送級配原料，疑似基座出問題，造成上方的輸送管掉落，砸中這名工人。

救護員到達現場時研判傷者意識清楚，生命徵象穩定，於是給受傷者套頸圈固定、氧氣面罩、保暖、心理支持送醫院，但是到凌晨仍不治。

工人在工地受傷，送醫前意識清楚。記者鄭國樑╱翻攝
工人在工地受傷，送醫前意識清楚。記者鄭國樑╱翻攝
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