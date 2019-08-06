燦坤3C臺南永康店員超熱心 1小時內連阻兩起詐騙

2019-08-06 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



燦坤3C臺南市永康中華流通市場殷姓店員很熱心，1小時內連續攔阻兩起詐騙案，永康警分局副分局長王民安及、轄區復興派出所副所長許葆鑫代表分局長呂世明今到商家頒發感謝狀，感謝店家協助警方成功攔阻詐騙案，減少民眾財產損失。

永康區張姓男子上月底到燦坤3C臺南永康中華門市要買大額「遊戲點數」1萬元，殷姓店員直覺懷疑可能遭詐騙，主動詢問並通知警方到場。

復興派出所員警到場後，張姓男子說是兒子要使用才購買，且要快步離開，員警也認為他被騙立即攔阻，並舉「假援交真詐財」案例請男子耐心聽完說明，男子才承認被騙，成功攔阻詐騙1萬元。

員警才離開不久，又有周姓男子要買更大額「遊戲點數」5萬元，殷姓店員再次通知警方到場，復興派出所員警又到場了解，發現又是騙局。

員警指出，詐騙集團先誆稱「網購物品誤設重複訂單」要被多扣款2萬多元，再以「核對個資」、「核對交易紀錄」、「轉金融機構處理」、「查金融明細表資訊」等詐騙術語，要被害人依指示「操作ATM轉帳」、「CDM存款」、「購買遊戲點數」等方式來取消「重複訂單」，被害人著急趕赴門市要買「遊戲點數」5萬元，因殷姓店員的熱心積極阻止、員警勸阻，再次成功攔阻被騙5萬元。