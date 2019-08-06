花蓮婦女戒指卡住化膿 消防隊出動刻磨機移除

2019-08-06 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮瑞穗鄉鶴岡村一名36歲溫女戒指卡住手指數日，今發現手指情況惡化，擔心手指不保前往玉里榮民醫院搶救，醫院發現手指已部分潰爛、長膿、發出異味，但戒指為堅硬的鋼戒，缺乏適當器具處理，溫女趕緊向玉里消防隊求救，經過刻磨機及尖嘴鉗工具後，終於將戒指移除。

花蓮縣消防局表示，溫女到達玉里分隊後，在具有拆除戒指經驗的小隊長王文虎指揮下，動員5名警消，發現戒指為寬版鋼戒，無法以一般小型破壞剪剪斷，且因卡住時間過長，戒指深深卡入肉中，十分難以移除。

消防員先使用小型鐵片插入戒指下方，保護手指，再以小型刻磨機磨細及切斷其戒指結構。其間為防止作業中碎片傷及手指，分隊隊員使用生理食鹽水沖洗並降溫防止燒傷，經過約20分鐘破壞戒指主要結構後，再以尖嘴鉗將其扳開移除。

移除戒指後立刻檢查溫姓女士手指，發現戒指已造成一環狀、深度0.5公分傷口，立即以生理食鹽水沖洗、清理傷口並使用紗布覆蓋避免感染，並建議溫女把握時間，迅速前往大醫院進行搶救，她不斷感謝消防人員助其脫困，隨後由家屬送醫。