實習警犬才3天！ 流浪狗Honey找到主人返家

2019-08-06 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市八德分局廣興派出所日前出現一隻迷途小狗，員警瞧牠生性愛撒嬌、惹人愛，便將牠帶回所內安置，打算收為警犬飼養，前幾日帶Honey到獸醫院打預防針及治療皮膚病時，卻意外發現牠身上有植入晶片，趕緊通知主人到所內領回。

八德分局廣興派出所警員邱淑慎於8月1日晚上8點多，在派出所門口發現一隻毛色黝黑的流浪狗徘徊多時，且牠聽得懂坐下跟臥倒等指令，研判是有飼主飼養，可能是走失犬，先將其帶回所內安置，並命名「Honey」。由於Honey在外流浪多時，身上有難聞異味，於是員警先幫牠洗個澡、準備飲水及飼料，好好照顧牠。

警方表示，Honey相當聰明，彷彿將派出所當成自己的家，會自行出入大門，平時在辦公區、茶水間和一樓空地閒逛，完全不怕生，且會跟警察、洽公民眾搖尾巴，模樣相當討喜。加上廣興派出所地處八德郊區，周邊緊鄰農地，Honey可以發揮警犬作用，負責看門並協助提醒同仁有民眾上門。