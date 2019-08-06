影／戴斗笠就上路？安全帽沒戴好 台中市今年以來奪3命

2019-08-06 14:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



騎機車載安全帽已是台灣行之有年的交通規則，不過正值暑假期間，加上台中市警局交通大隊最新的統計資料，今年上半年在台中市的發生交通事故中，一共有3人因未戴妥安全帽而造成死亡的案件，台中市警局交大也呼籲用路人，騎車上路前，繫緊安全帽，才能保障行車安全。

台中市警局交通大隊表示，台灣機車密度高，許多家長也習慣用機車載送兒童，加上現逢暑假假期，青少年都會相約騎車出遊。雖隨交通安全觀念持續的宣導及警察強力執法，騎乘機車戴安全帽的觀念有普遍提升，但仍偶有機車騎士及乘客未依規定配戴，例如未扣緊或未戴合格安全帽，甚至貪一時方便，戴工程帽、斗笠等情形，使安全帽失去保護頭部安全功能而導致傷亡。

根據統計，今年1月至7月為止，騎乘機車未戴安全帽造成3人死亡、64人受傷，較去同期，死亡增加2人、受傷減少8人；另機車騎士雖有戴安全帽，但因未緊戴或其他因素，導致頭部受傷計167人，比去年同期減少40人。雖相關傷亡人數均有下降，但未依規定配戴安全帽，發生交通事故所造成的傷害仍不容輕忽。

台中市警局表示，未來將道交條例第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰，針對未戴或未依規定配戴安全帽持續落實執法。