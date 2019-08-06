國道6號傳墜橋 黑車男翻護欄摔落20公尺亡

2019-08-06 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣國道6號東行柑林路段21.7公里處，今上午墜橋身亡事故，案發原因和經過待調查釐清。圖／讀者提供 分享 facebook 南投縣國道6號東行柑林路段21.7公里處，今上午傳有民眾翻越國道護欄後，直接墜落下方農地，警消獲報隨即後派員馳援，但到場時已失去生命跡象，是否輕生和事發經過仍待調查釐清，警籲遭遇問題可撥1995專線或對外尋求協助。

南投縣消防局指出，今上午9時許獲國道警方轉通報，在國道6號東行柑林路段21.7公里處附近有民眾從國道上墜落，當下派遣國姓、雙冬分隊救護車和吊臂器材車馳援，但因患者傷勢過重，經確認已明顯死亡，因此並未上車送醫救護。

救護人員表示，到場時除國道警車、拖吊車外，還有1輛黑色自小客車，但未見車主，確認傷者在國道下方後，因掉落點偏僻且難確認，垂吊下降逾20公尺救援，但發現人已死亡，因聯外農路複雜難通行，而將死者掛吊上來交由警方處理。

警方則表示，該男子遺體暫送南投殯儀館等待相驗，現場狀況也已排除，目前已透過車號確認死者身分，也已聯繫家屬，基於偵查不公開和「自殺防治法」不便透露，而其墜橋身亡原因和經過也有待調查釐清。

而國道6號在2009年3月全線通車，全長37.6公里，串連台中霧峰至南投埔里，幾乎都是高架道路，平均墩柱高度逾50公尺，又以「國姓高架橋」達70公尺成台灣最高橋墩，國姓交流道「橋聳雲天」景觀則曾被選為公路八景之首。

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