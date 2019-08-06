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金門婦人走失丈夫焦著 全島500人幫忙尋人中

2019-08-06 12:23聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

失蹤的簡姓婦人最後身影在慈湖附近，警方與熱心民眾頂著太陽到附近持續進行搜尋，希望...
失蹤的簡姓婦人最後身影在慈湖附近，警方與熱心民眾頂著太陽到附近持續進行搜尋，希望有奇蹟發生，順利找到人。圖／警方提供
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金門1名簡姓婦人在30日晚間23時走失，丈夫遍尋不著，急著在臉書上PO文尋人，引起網友的瘋狂轉傳分享，網路上日前更是有大批熱心民眾主動到現場與軍警一起加入尋人，總計連日來有超500多人幫忙協尋，但截至目前都沒找到人；警方也呼籲，民眾若有線索，請隨時跟警方聯繫。

這名家住金寧地區的婦人，在30日晚間獨自1人外出，從金門大學往埔後老人活動中心走，但隨即就音訊全無，她的丈夫連日來都在網路上求救，希望能有好消息傳出，但是已經失蹤超過7天，焦急的心情更是有如熱鍋上的螞蟻。

簡姓婦人的丈夫將協尋的訊息PO上網，立刻引起網友熱烈的迴響，近日不少人都主動投入「尋人任務」，有的人還出動空拍機協尋；也有人犧牲假日到可能的地方尋找，甚至有神明表示，她可能出現在中山林附近，日前就有超過百位的民眾齊聚中山林加入尋人的行列；還有許多人留言為她的丈夫加油，希望他不要放棄希望，「網路處處有溫情」。

連日來積極投入搜尋的金門縣警察局金城分局金寧分駐所所長蕭昂旻表示，警方從31日接獲報案後，就立即調閱環島西路大學路口監視器，發現簡婦在 7月30日23時許走出金門大學往埔後方向徒步行走，至埔後時攔計程車搭車到慈湖觀景台後下車，該計程車司機也證實確實有載到一位婦人。

蕭昂旻透露，警方的第一波協尋，當時員警從慈堤沿海段漏夜協尋，到8月1日凌晨4點，才收隊。1日上午10點，又發動第2波緊急協尋，出動約30人，並通知消防、岸巡、海巡協尋，連日來警察都是上午天一亮就出門搜尋，到晚間7點才結束搜索。總計連日來動員超過500位軍警與熱心民眾，幫忙找人。

蕭昂旻也說，因為先前有收到消息，有民眾說，在2日晚間疑似看到1婦人躺在中山林的露營區，但後來證實是不實的訊息，連日來已發動6波的搜尋，雖然都一無所獲，但警方不放棄，還是希望能盡快找到失蹤的婦人。

有警員透露，雖然大家很認真在尋找，但簡姓婦人錯過了搜尋的黃金72小時，大家都還是希望能有奇蹟發生；目前警方鎖定簡姓婦人最後出現的慈湖一帶尋找，包括慈湖外海到北山一帶的海域，縣議員董森堡、金大也都主動出動空拍機進行搜尋，但截至目前還未發現簡婦。

金門1名簡姓婦人在30日晚間23時走失，連日來警方發動數波大規模的搜尋，希望可以...
金門1名簡姓婦人在30日晚間23時走失，連日來警方發動數波大規模的搜尋，希望可以找到失蹤的婦人。圖／警方提供
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金門空拍機慈湖
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