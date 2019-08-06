化小愛為大愛 蘭嶼溺水馬來西亞男子捐器官

2019-08-06 13:37 中央社 台東縣6日電



日前到蘭嶼打工換宿，戲水溺水送醫的馬來西亞謝姓男子，家屬今天決定「化小愛為大愛」，放棄救治，捐出器官。

22歲馬來西亞謝姓男子在蘭嶼打工換宿，3日和朋友到蘭嶼朗島港區戲水，疑似跳水後失去意識，經友人和附近民眾救上岸後已呈昏迷，當晚緊急後送回台東馬偕醫院搶救。

台東馬偕醫院提到，謝男因溺水和頭部受創到醫院昏迷指數只有3，這幾天在加護房情況並未好轉，已呈現腦死狀態，只靠維生系統維持生命。

院方表示，謝男的家屬這2天陸續趕到台東，今早醫療團隊與家屬召開家庭會議，家屬提出要器捐的想法，化小愛為大愛。