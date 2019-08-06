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台中鐵警辦演練遭砲轟 網酸：以為是捕蛇

2019-08-06 11:27聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

嘉義鐵路警察上月初發生遭乘客刺殺身亡案，鐵路警察的執勤設備、方式、人數引發討論，鐵路警察局台中分局昨天、今天在彰化車站舉辦演練，現場模擬月台、車廂內的突發狀況，利用防爆網叉、盾牌、電擊槍等設備，進行模擬演練，未料今天影片在台鐵臉書上線後，引發網友砲轟「以為是捕蛇」、「突發狀況時，能這麼大陣仗嗎？」、「退休第二專長是演員」等，鐵路警察局台中分局解釋，教育訓練就是要所有同仁實際參與，並操作新的設備，讓同仁未來遇到狀況時，能夠順利使用。

鐵路警察局台中分局業務股巡官陳一清表示，在上月初發生在嘉義站的刺警案後，鐵路警察局也展開因應作為，分局也先自行添購了三把防暴網叉，搭配鎮暴盾牌與未來鐵警局將發放的拋射式電擊器，針對酒醉、精神病、旅客持刀等狀況，分組進行模擬演練，除了月台上，也有在車廂裡演練，看新的執勤器具能否在類似情境時派上用場。

針對民眾疑問，實際發生狀況時，月台上面會有這麼大陣仗嗎？陳一清解釋，昨天、今天的模擬演練也是教育訓練，台中分局有140名同仁，所以分兩梯次參與，所以在月台上演練時，就是該梯次實際參與的同仁，實際發生狀況時，當然是以報案人報案的內容做初判，再由同仁判斷要攜帶那些工具因應。

陳一清說，未來巡邏一定是兩人為一網，且配置電擊槍，若有乘客、民眾通報其他狀況，則會適時使用網叉、盾牌等工具，昨天實際演練後，同仁都對新的執勤工具有正面肯定，認為有助於解決類似狀況。

鐵路警察局台中分局分別在昨天、今天下午在彰化車站辦理情境模擬聯合演練，今天台鐵的臉書「fun臺鐵」也上傳昨天演練的相片，不過影片一出後，網友留言砲轟「笑死人，盾牌有幾個？叉子又有幾個？遇到事情裝備會帶在身上嗎？只會套劇本」、「壞人沒有想的那麼簡單好嗎？」、「好笑的官網視頻，很多經費就這麼丟進大海裡面，然後拍了影片留存」、「還好有看標題，不然還以為是要捕蛇」。

鐵路警察局台中分局昨天在彰化站辦理演練，模擬月台、車廂出現酒客、旅客持刀的狀況，...
鐵路警察局台中分局昨天在彰化站辦理演練，模擬月台、車廂出現酒客、旅客持刀的狀況，並使用電擊器、網叉因應。圖／鐵路警察局台中分局提供
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鐵路警察局台中分局昨天在彰化站辦理演練，模擬月台、車廂出現酒客、旅客持刀的狀況，...
鐵路警察局台中分局昨天在彰化站辦理演練，模擬月台、車廂出現酒客、旅客持刀的狀況，並使用電擊器、網叉因應。圖／鐵路警察局台中分局提供
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鐵路警察局台中分局昨天在彰化站辦理演練，模擬月台、車廂出現酒客、旅客持刀的狀況，並使用電擊器、網叉因應。圖／鐵路警察局台中分局提供
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