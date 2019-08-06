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台灣野人林金寶落網 依竊盜傷害罪移送

2019-08-06 09:55中央社 屏東縣6日電

在屏東縣滿州鄉流竄2個月，侵入民宅、工寮煮食食物及洗澡，造成人心惶惶的「台灣野人」林金寶昨天晚上落網，恆春警方徹夜偵訊，今天上午依竊盜罪及傷害罪移送法辦。

林金寶上週闖入滿州鄉一棟工寮洗澡時，被工寮主人發現追趕，林隨手撿起1根樹枝丟向工寮主人造成頭破血流，2個多月警方組專案小一直抓不到，而從不傷人的林金寶傳出傷人，讓地方人心惶惶，透過民代希望警方趕快抓到人。

警方專案小組昨晚8時許在滿州鄉九龍山區抓到林金寶，恆春警分局偵查隊長江啟超表示，當時林金寶剛在工寮裡偷吃完食物，正在山林裡閒晃，對於闖入民宅偷吃食物多少次，林金寶自己也數不清，晚上他也會找工寮睡覺，不會讓自己睡在野外。

林金寶長期在中央山脈的花東及恆春半島區域生活，由於常赤腳赤膊、體力過人，被取名「台灣野人」、「台灣藍波」。10年前，他在恆春因竊盜案落網，被判刑5年多；2017年又因竊盜案在花蓮玉里落網，今年4月出獄。

林金寶出獄後，涉嫌多次闖入恆春半島的民宿、工寮洗澡及煮食等，近期在滿州鄉出入，民眾報案後，警方組專案小組逮人，但林金寶仍能躲過警方的布署，陸續傳出闖入渡假村吃員工的食物，幾天前警方在監視器發現他拿鐮刀在路上揮舞，村民開始擔憂。

在山林裡身手矯健的林金寶近2個月在恆春半島成為名人，有人看到他從圍牆跳進叢林，也有人看到他從氣窗逃走，被闖入的渡假村喊話願意聘他當山林老師，林務局屏東林管處也表示可以聘他擔任山林巡護員，希望讓他有機會回歸正常生活。

恆春竊盜傷害罪
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