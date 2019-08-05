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老婦墜三峽30公尺深山溝 傷重不治

2019-08-05 21:59中央社 新北5日電

一名老婦人今天在三峽山區道路散步時，不知何故竟墜入約30公尺深的山溝，警消獲報趕往救援，老婦被救起時仍有意識，經送醫急救仍因傷重不治。

三峽一名男子今天近中午和67歲的妻子在三峽區大板根溫泉渡假村前1公里處散步，但不知何故墜入山溝中，警消獲報趕往救援，在山溝中搜救到已受傷且意識模糊的老婦。

經警消辛苦以接駁搬運方式運送上路面，後續送往三峽恩主公醫院急救，經過急救後仍因傷重不治，至於案發原因正由轄區警方調查釐清中。

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