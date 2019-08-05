丈夫氣瓶耗盡 夫妻共用氣瓶浮出海面仍出意外

2019-08-05 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



洪姓男子今天與妻子到基隆市潮境海域潛水時，疑溺水死亡。據了解，兩人在水下時因洪的氣瓶將耗盡，兩人共用洪妻氣瓶浮出海面，但在手拉手試圖游回岸際時，洪疑因體力不繼溺水往下沉。洪妻大聲呼救，其他潛水客將洪救回岸上，救護人員送醫急救不治。

據了解，新北市洪姓夫妻今天是第2次到潮境潛水，洪妻的潛水經驗比洪男豐富。今天在潛水過程中，當洪妻的氣量尚存一半時，洪已快耗盡，洪妻於是和丈夫共用她的氣瓶浮出海面。

兩人浮出海面的地點，距離岸際50到100公尺間，當時兩支氣瓶都已耗盡。由於浪況不是很理想，兩人決定手牽手從水下游回岸上，但洪疑體力不繼溺水，洪妻無力獨自救援，急忙呼救。

參與救援的林姓教練說，他看到洪姓夫妻浮出水面的地點，洋流較強，並非教練帶團浮出水面水域，曾在岸上指引他們方向。不久看到洪妻呼救，岸上有穿戴裝備的潛水同好立刻前往救人，他則去拿自動體外心臟電擊去顫器（AED）備用。

當潛水同好將洪帶回距岸邊約5公尺時，幾名未著裝備的同好也下水協助，將人拉上岸，爭取搶救時效。洪上岸時已無呼吸、心跳，施以心肺復甦術（CPR）及使用AED未能救回。消防人員抵達接手救援、送醫，仍未能挽回洪的性命。