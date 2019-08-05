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實習女警「小兵立大功」 與巡佐一同查獲通緝犯

2019-08-05 17:38聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

新北市永和警分局秀朗派出所實習員警馮雅婕日前與所內巡佐張文彥、員警鄭谷城一起執行巡邏勤務時，於轄區內查獲一名蕭姓通緝犯，經確認其身分後帶返所內，解送地檢歸案，而該案也因實習生「小兵立大功」，引發永和警分局員警的討論。

警方表示，該名蕭男常因故進出派出所，是地方轄區派出所常客，他因傷害罪嫌未到案，遭到新北地檢署發布通緝；巡佐張文彥帶領員警鄭谷城、實習生馮雅婕本月1日11時許執行巡邏勤務時，於環河東路3段堤外便道高灘處上發現蕭男身影。

警方見他面貌十分熟悉，便上前盤查，果然查到蕭男具通緝身分，蕭男則向警方喊冤，表示不知自己遭到通緝。警方確認蕭男身分後，仍將他帶返所內，依規定解送新北地檢歸案。

據了解，實習生馮雅婕雙親都是警察，都在台北服務，她受到雙親影響，在高中畢業後便順利考取警校，踏上父母的從警之路，目前就讀中央警察大學三年級，在永和警分局秀朗派出所實習一個月。

她表示，當時與巡佐在環河東路3段堤外便道巡邏時，見到蕭男與通緝發布的照片十分相似，便與巡佐上前盤查，果然查到蕭男通緝身分。她非常開心在實習結束前，能有難得的學習機會，也十分感謝從警20餘年的資深巡佐張文彥帶領學習，讓她收穫良多，並期許能汲取自己這一個月內所學，在未來投入警界時學以致用，成為表現出色的警官。

實習生馮雅婕在資深巡佐張文彥的帶領下「小兵立大功」，查獲新北地檢署發布的傷害通緝...
實習生馮雅婕在資深巡佐張文彥的帶領下「小兵立大功」，查獲新北地檢署發布的傷害通緝犯蕭姓男子。記者柯毓庭／攝影
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蕭男疑似居無定所，常流連於福和橋下高灘處，遭到警方查獲通緝身分。記者柯毓庭／攝影
蕭男疑似居無定所，常流連於福和橋下高灘處，遭到警方查獲通緝身分。記者柯毓庭／攝影
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