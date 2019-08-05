彰化福峰製酒公司氣爆4人送醫 2人命危

2019-08-05 18:09 中央社 彰化5日電



彰化縣埤頭鄉埤頭工業區的福峰製酒公司今天上午傳出氣爆意外，有4人送醫，其中2人燒燙傷面積75%以及46%，有生命危險，都在加護病房接受治療，至於氣爆原因調查中。

發生氣爆意外的福峰製酒公司創立於2005年4月，原本由前民主進步黨籍立法委員邱創進擔任董事長，後來由建商蕭明仁接手，而福峰製酒公司生產的有米酒、高梁酒等，所生產的陳年高梁酒還曾拿下彰化縣十大伴手禮。

彰化縣消防局勤務指揮中心今天上午10時16分左右接獲報案指稱，位於埤頭工業區的福峰製酒公司酒廠傳出氣爆意外，消防局獲報，出動9輛消防車以及4輛救護車、24名消防人員前往救援，將受傷的張男、洪男送往彰化基督教醫院急救，另將受傷的吳男、洪男送往彰化基督教醫院二林基督教醫院治療。

彰基醫院外傷中心主任陳偉雄指出，39歲的張男身上有46%的面積有2度的燒燙傷，主要分布在臉部、四肢、胸部和背部，至於49歲的洪男全身有75%的面積被燒燙傷，由於面積很大，他們已幫洪男輸液，同時施打麻醉藥物減輕疼痛，但2人都有生命危險。

至於被送到二基醫院的吳男及洪男，雖然都有傷勢，沒有生命危險，但仍需留院觀察。

彰化縣消防局指出，他們趕到現場時已無火光，只看到酒廠內釀酒的鐵桶被炸開；而據在場的員工指出，先是聽到一聲很大的爆炸聲，感覺到一陣熱風，回神一看，釀酒桶已經炸開。

消防局表示，由於4名傷者都仍在醫院接受治療，他們已先封鎖意外現場，以釐清發生氣爆的原因。