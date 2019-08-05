女教師火燒車慘死 生前對偏遠教育有濃濃使命感

2019-08-05 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣竹崎國小陳姓女教師，昨天中午駕轎車行經國道三號官田系統交流道附近，突失控高速撞破右側護欄起火燃燒，陳女在車旁遭大火燒成焦屍，檢警今天完成相驗，單親陳女身後留下3名幼女，校方說，3女已由陳女母親接回高雄扶養，陳女生前在山區偏遠梅山鄉太興國小任教，校方說，陳老師個性活潑，教學認真，師生哀悼；陳老師生前臉書貼文，流露對偏遠學子教育奉獻熱誠。

竹崎國小校長翁俊忠說，陳老師原任教太興國小，新學年請調竹崎國小，人事命令1日生效，還未開學，就天人永隔，令人感嘆生命無常，陳老師年資15年，將協助申辦撫卹，陳老師是單親媽媽，帶3名分別就讀4年級、2年級及幼兒園大班女兒， 在嘉義租屋生活 ，幼女由陳老師母親帶回高雄，辦理轉學由娘家照顧。

太興校長曾月照說，太興推動實驗教育，陳老師生前活潑，教學認真，火燒車死亡大家很難過。陳老師為照顧幼女，又要忙教學工作，兩頭燒，但臉書中呈現卻是滿滿的教育魂。