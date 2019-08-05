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屏東新園烏龍抽水站 驚傳民眾下水網魚2人溺斃

2019-08-05 15:58聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣新園鄉，驚傳民眾網魚發生兩死意外!據悉，3名男子今天上午，開車前往新園鄉烏龍抽水站附近漁塭網魚時，其中，黃男下水後疑似因腳抽筋溺水，陳男聽聞呼救聲後下水救搶救，卻也因水深而溺水。

岸上吳男見狀趕緊報案，屏東縣消防局派遣第三大隊、特搜大隊、東港、新園及南州分隊各式救災救護人車，及潛水人員共計11車2艇及警義消34人前往救援。但陳男（50歲）及黃男（43歲）搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫人仍不治身亡。

陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫...
陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫人仍不治身亡。圖／屏東縣消防局提供
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陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫...
陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫人仍不治身亡。圖／屏東縣消防局提供
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陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫...
陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫人仍不治身亡。圖／屏東縣消防局提供
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陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫...
陳男（50歲）及黃男（43歲）在屏東縣新園鄉溺水，搶救上岸時已無呼吸心跳，經送醫人仍不治身亡。圖／屏東縣消防局提供
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溺水屏東縣東港
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