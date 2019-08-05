「數據分析驅動決策」奏效 新北警防制詐騙車手有功

2019-08-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市政府警察局響應新北市長侯友宜承諾市民的「安居樂業」，以「智慧警政」為發展目標，結合現今蓬勃發展之海量資料分析技術，將各項治安資料，藉由創新科技及情資分析整合，協助各單位將有限警力效益最大化，以「數據分析驅動決策」發展先發預警式策略，希望有效降低交通、治安相關案類之發生數，達到智慧化資料分析的價值。

新北警局為指導、列管所屬分局及刑事警察大隊深入分析進行查緝詐欺案件，開發建置「治安交通事件分析與視覺平臺」，經彙整內政部警政署165反詐騙專線統計資料，並將資料標準化、格式化，針對轄內「ATM詐騙車手」提款熱時、熱點進行關聯分析，輔以視覺化方式呈現案件分布與集中趨勢，使各單位可超前部署警力，強化偵防及查緝能量。

新北警局於今年執行警政署「斬手專案」查緝犯案車手並加強防制作為，成果斐然。經統計108年1月份ATM車手提款次數共計985次，與去年比較，整體防制成效大幅提升，案件發生數減少462次。