動保人員搶救車禍撞死棄貓 車輛卡住警察協助埋屍

2019-08-05 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣家畜疾病防治所黃姓女動保人員，3日上午獲報，指稱台82線東西向快速公路近嘉白交流道處，有隻疑被棄養貓兒遭車輛撞傷，黃女駕車趕往救援，發現貓咪被車輛壓扁慘死，因貓屍善後處理屬公路總局權責，黃女駕車離去突感到車子被東西卡住，發出叩叩聲響，下車查看是樹枝，心想是死貓不想她離開，下車幫貓咪收屍，適有輛巡邏警車靠近，員警表達關切，黃女告知幫死貓收屍，員警將警車開到路中戒護，讓黃女順利收屍。

黃女在車上找到一個塑膠袋。將貓屍載回住家附近空地，用之前卡在車底的樹枝挖洞，埋葬死貓，並買紙錢燒給車禍死亡貓咪，祈求貓咪一路好走，因正值民俗農曆鬼月，消息傳開，讓人感到毛毛的。

黃女說，她在快速公路車道上要幫貓收屍不容易，此時卻有警車靠近，車上員警逗還搖下車窗關切，協助她順利收屍，冥冥中有幫助；家畜防治所長林珮如說，萬物都有靈性，動保人員冒生命危險幫貓收屍及安葬，讓貓咪安息，希望藉此個故事呼籲大家不要棄養犬貓，以免衍生交通及社會問題。

她說，動保人員處理的是全民共業，請多給鼓勵，緊急救援或強化精準專線，不是棄養或惡意遺棄的管道！就算人力有限操到生病，他們也會使命必達。