男子烏來爬山迷路 警消迅速搜救成功

2019-08-05 14:00 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市烏來區今日傳出登山迷路的意外事故，一名67歲領有輕度身心障礙手冊的鄧姓男子，上午10時許騎車進入內洞國家森林遊樂區內，沿小徑進入山區往雲仙樂園方向走，未料一小時後鄧男便迷失方向，他因此致電向110報案，尋求警方協助。