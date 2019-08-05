彰化製酒廠疑似氣爆 4人送醫救治

2019-08-05 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埤頭工業區一家製酒廠今天上午10點多發生疑似氣爆事件，造成4人受傷送醫，消防局出動人員前往搶救，消防人員指出，到場時天花板已崩落，現場一片凌亂，有人員遭砸傷，詳細意外原因仍需調查。

彰基發言人 周志中副院長表示，彰基收治2位男姓工人。49歲洪姓男子、39歲張姓男子。2位工人傷勢均燒燙傷，傷勢不等，急診外傷中心正搶救中。