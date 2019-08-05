基隆潮境秘密花園傳意外 男子潛水昏迷送醫不治

2019-08-05 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



洪姓男子今早與妻子到基隆市潮境公園秘密花園海域潛水，上午9點多，洪妻發現丈夫在海中沒有意識，立刻大聲呼救，被其他潛水客抬上岸際。救護人員到場時，洪已無呼吸心跳，送醫院急救不治。

據了解，住在新北市的洪姓男子一早與妻子到潮境潛水，洪不知何故在海中昏迷。

其他潛水客看見洪妻求救，合力將洪拉回岸上，拆解下他的潛水裝備後，施以心肺復甦術（CPR）並報案。