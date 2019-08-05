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基隆潮境秘密花園傳意外 男子潛水昏迷送醫不治

2019-08-05 12:14聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

洪姓男子今早與妻子到基隆市潮境公園秘密花園海域潛水，上午9點多，洪妻發現丈夫在海中沒有意識，立刻大聲呼救，被其他潛水客抬上岸際。救護人員到場時，洪已無呼吸心跳，送醫院急救不治。

據了解，住在新北市的洪姓男子一早與妻子到潮境潛水，洪不知何故在海中昏迷。

其他潛水客看見洪妻求救，合力將洪拉回岸上，拆解下他的潛水裝備後，施以心肺復甦術（CPR）並報案。

消防局救護人員趕到現場接手急救，但洪仍無呼吸心跳，送醫急救未能挽回性命。

洪姓男子今早在基隆市潮境公園海域潛水時發生意外，其他潛水客救他上岸後，由救護車送...
洪姓男子今早在基隆市潮境公園海域潛水時發生意外，其他潛水客救他上岸後，由救護車送醫院急救仍告不治。記者邱瑞杰／翻攝
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