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放火燒屋為見兒一面 靈異台劇裡的生死遺憾

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竹南透天民宅起火燒1樓 消防隊員協助1人脫困

2019-08-05 10:02聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記...
苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅，今天上午8點左右被發現冒出大量濃煙，苗栗縣政府消防局據報出動竹南、造橋、頭份分隊人車趕往灌救，從1樓破門及架梯上2樓進入搶救，發現1樓樓梯間起火點，迅速將火撲滅，並在3樓屋頂發現賴姓女子（46歲）受困，協助從連棟隔壁住宅下樓，並無人員受傷。

這起火災發生在市區，引起民眾注目，起火原因、損失，由消防局及警方進一步鑑識調查中。

【中央社／苗栗縣5日電】

苗栗縣竹南鎮民族街1棟3樓透天厝今天傳出火警，濃煙從1樓的糕點店冒出，消防隊員趕抵現場，立刻破門拉出水線灌救，並透過架梯方式，救出受困3樓的賴姓女子，幸無人傷亡。

苗栗縣消防局上午8時接獲通報，竹南鎮民族街發生民宅火警，隨即通報竹南、頭份及造橋等分隊前往搶救，抵達現場看到開設糕點、麵包店的3樓透天厝大門深鎖，但不斷竄出濃煙。

消防隊員拉出水線，先從戶外噴水降溫，再以電鋸切開1樓鐵門，同時在2樓架梯，冒險進入室內，搶在火舌蔓延之前，順利救出受困在3樓的46歲賴姓女子，所幸賴女僅遭受驚嚇，沒有受傷。

消防隊員不到20分鐘就撲滅火勢，清查火場發現起火點位於1樓梯間，延燒面積約9平方公尺，製作糕點麵包的廚房被燒成一片焦黑，至於起火原因仍須由火場鑑識小組進一步調查。

苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記...
苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記...
苗栗縣竹南鎮民族1棟3樓透天民宅今天上午起火，消防隊員兩線灌救，協助1人脫困。記者范榮達／翻攝
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苗栗縣火災
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