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女師撞車成焦屍 偏鄉痛失愛

2019-08-05 01:06聯合報 記者謝進盛卜敏正黃宣翰／連線報導

國三台南官田路段昨傳火燒車，陳姓女教師不幸燒成焦屍。 記者謝進盛／翻攝
國三台南官田路段昨傳火燒車，陳姓女教師不幸燒成焦屍。 記者謝進盛／翻攝
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嘉義縣竹崎國小女教師陳解語，昨天中午駕駛兩門敞篷車要返回高雄老家，行經國道三號官田系統交流道附近，車突失控高速撞破右側護欄起火燃燒，陳女在車旁遭大火燒成焦屍。

警方說，卅九歲死者當時臉部朝下、雙手撐地，狀似逃生姿勢，研判車禍後受傷或意識模糊，來不及逃生；是未繫安全帶還是遭護欄重擊摔出車外，檢察官今天相驗釐清。

調查指出，陳女熱心教育，臉書提到自己任職過台東和嘉義縣偏鄉小學，山中孩子的純真是她持續工作的動力；她曾發文關心偏鄉資源不足，需要更多人關注，也曾轉發偏鄉學校投票活動，分享歐美國家教育方針，強調老師的態度對孩子影響非常大。

陳女常開車上山旅遊，並留下小朋友搭她敞篷車的照片，去年十月還貼文 「每星期往來山區與高雄，是不是該移居了？」沒想到才從特偏小學調到竹崎國小，剛報到完要開車回高雄就發生意外。

昨天中午十二時許，陳女駕車行經國道三號南下三三四點六公里處，突失控撞上右側護欄，轎車起火，台南市消防局官田消防分隊獲報，還未抵達現場就看見車子成火海，竄出大量濃煙。消防員約十分鐘撲滅火勢，但整輛車幾乎全部燒光，陳女趴在車右側約十公尺處，已成焦屍。

警方調查，陳女的敞篷車車齡十五年，一直是她在使用；根據目擊者提供的行車記錄器畫面，陳女當時原行駛中間車道，要變換至左側內側車道時，方向盤突失控右偏，高速撞破並插入右側護欄起火燃燒；畫面顯示並沒有與其他車輛擦撞。

陳女前夫昨獲報趕至台南市柳營殯葬管理所認屍，再至交通分隊製作筆錄，表情凝重，對案情不願多談。

陳女兩年前從台東調到嘉義縣太興國小任職，曾在太興國小擔任教導主任，八月一日才調到竹崎國小；竹崎國小校長說，三名小孩隨她轉學到竹崎國小，但師生對她還不熟，僅見過一次面。

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