親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

搭計程車忘記拿行李 女子竟Call警要求尋回

2019-08-04 23:11聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋求員警幫忙；轄區警方獲報在派出所內調閱丁女附近住家監視器，耗時比對，終於找到當初載送丁女的計程車司機。

高雄前鎮警分局前天10點接獲丁女來電，稱搭完計程車回家後，因為過於疲累，下車未將行李拿回，盼請求警方協助。警分局隨即派遣一心路派出所員警趙哲勗前往調閱丁女住處、派出所附近監視器，找到載送丁女的計程車司機唐男。

當員警致電給唐男時，雖他已將計程車開到高鐵站附近，但仍堅持服務至上精神，將行李送回。

高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋...
高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋求員警幫忙；轄區警方獲報在派出所內調閱丁女附近住家監視器，耗時比對，終於找到當初載送丁女的計程車司機。記者邱奕能／翻攝
分享
高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋...
高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋求員警幫忙；轄區警方獲報在派出所內調閱丁女附近住家監視器，耗時比對，終於找到當初載送丁女的計程車司機。記者邱奕能／翻攝
分享

計程車行李高鐵
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

檢察官要求到郵局領出存款？ 原來是詐騙電話

2019-08-04 18:40

越籍阿嬤與家人走散 尋回後淡定神情成對比

2019-08-04 18:28

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

北市11歲男童內雙溪戲水卻溺水 送醫搶救中

2019-08-04 18:17

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

男子翻牆脫離安養院 警民找了一天終於尋獲

2019-08-04 14:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

不只收房租還LINE來借款？假房東詐騙6旬房客養老金

2019-08-04 13:51

驚險！小貨車匝道口被油罐車撞 車頭差點折斷

2019-08-04 13:33

高市消防前進百貨公司 寓教於樂傳遞防火觀念

2019-08-04 13:17

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

台南東山嘉南大圳男浮屍 初步排除他殺

2019-08-04 12:55

馬來西亞籍男蘭嶼打工換宿 溺水昏迷命危

2019-08-04 12:51

中山高三義段X光車起火 半小時撲滅

2019-08-04 12:16

鬼月驚魂...八旬阿嬤暗夜疾行6公里 幸有暖警出援手

2019-08-04 11:43

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

麵包車一撞就變形 婦人車禍雙腳夾住受困

2019-08-04 10:33

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

溪州鄉清晨火警 一受困女子嗆傷被救出送醫

2019-08-04 09:16

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

母包巾背稚女 機車打滑飛出女童喪命

2019-08-04 00:13

高齡車禍／老不守規矩 行人車禍7成長者

2019-08-04 00:12

高齡車禍／車快衣暗沉 晨運時光最需小心

2019-08-04 00:02

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

騎單車下山自摔 捲入對向公車輪下喪生

2019-08-03 23:53

烏坵貨輪沉船 13船員全獲救500包水泥沉海裡

2019-08-03 23:25
看更多

熱門文章

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

新北板橋深夜傳槍響 汽車拒檢衝撞 警連開9槍

2019-08-04 00:35

刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

自強號驚傳女乘客被性騷擾 列車延誤七分鐘

2019-08-04 12:18

北巿男子不滿友人遭砍 酒店門口聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

逆子！討錢不成竟將輪椅母脫褲性侵 母仍求輕判兒

2019-08-04 22:18

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

高齡車禍／老不守規矩 行人車禍7成長者

2019-08-04 00:12

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

受理寫書狀、代理訴訟 男無律師執照沒收費不起訴

2019-08-04 18:42

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

台中機場外開5槍殺鄰居遭判無期 法官：近乎行刑式格殺

2019-08-04 14:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top