搭計程車忘記拿行李 女子竟Call警要求尋回

2019-08-04 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄丁姓女子因搭乘計程車因一時大意，忘記將放在後車箱的行李帶下車，他連忙打電話尋求員警幫忙；轄區警方獲報在派出所內調閱丁女附近住家監視器，耗時比對，終於找到當初載送丁女的計程車司機。

高雄前鎮警分局前天10點接獲丁女來電，稱搭完計程車回家後，因為過於疲累，下車未將行李拿回，盼請求警方協助。警分局隨即派遣一心路派出所員警趙哲勗前往調閱丁女住處、派出所附近監視器，找到載送丁女的計程車司機唐男。