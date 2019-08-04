國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



陳姓女老師今天中午行經國三台南官田南下路段，發生火燒車意外。圖／讀者提供 分享 facebook 嘉義縣竹崎國小陳姓女教師，今天中午駕車返家行經國三台南官田南下路段，因不明原因發生火燒車意外，受困逃生不及死亡，陳女生前曾在台東及嘉義縣太興國小等偏鄉小學服務，有3名小孩，事故原因警方持續釐清中。

嘉義縣教育處副處長李美華表示，陳姓女教師是正式教師，原在台東服務，2年前調到嘉義，在十字國小、太興國小各任教1年，本月1日才調到竹崎國小，發生這樣的意外令人震驚，縣府和學校會聯絡家屬，全力協助處理陳老師後事及相關撫卹。

竹崎國小校方表示，陳老師剛調來只見過1次面、不熟，僅知道她有3個小孩、家住高雄，日前3個小孩也隨她轉來竹崎國小，原本校方已經安排她接任導師，想不到發生不幸。

陳姓女教師曾在臉書這麼說，畢業後一直在台東和嘉義縣偏鄉教書，山中孩子的純真，是她持續工作的動力。並積極為學校活動網路拉票，也曾經多次分享歐美各國教育方針，強調當老師的態度對孩子影響非常大。