親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘親筆信感謝 老虎軍團宣布連署挺郭選總統暫停

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31聯合報 記者卜敏正╱即時報導

陳姓女老師今天中午行經國三台南官田南下路段，發生火燒車意外。圖／讀者提供
陳姓女老師今天中午行經國三台南官田南下路段，發生火燒車意外。圖／讀者提供
分享
嘉義縣竹崎國小陳姓女教師，今天中午駕車返家行經國三台南官田南下路段，因不明原因發生火燒車意外，受困逃生不及死亡，陳女生前曾在台東及嘉義縣太興國小等偏鄉小學服務，有3名小孩，事故原因警方持續釐清中。

嘉義縣教育處副處長李美華表示，陳姓女教師是正式教師，原在台東服務，2年前調到嘉義，在十字國小、太興國小各任教1年，本月1日才調到竹崎國小，發生這樣的意外令人震驚，縣府和學校會聯絡家屬，全力協助處理陳老師後事及相關撫卹。

竹崎國小校方表示，陳老師剛調來只見過1次面、不熟，僅知道她有3個小孩、家住高雄，日前3個小孩也隨她轉來竹崎國小，原本校方已經安排她接任導師，想不到發生不幸。

陳姓女教師曾在臉書這麼說，畢業後一直在台東和嘉義縣偏鄉教書，山中孩子的純真，是她持續工作的動力。並積極為學校活動網路拉票，也曾經多次分享歐美各國教育方針，強調當老師的態度對孩子影響非常大。

陳姓女教師近2年到嘉義山區教書，也常開車上山旅遊， 並留下小朋友搭車照片，去年10月還在臉書貼文， 「每星期往來山區與高雄，是不是該移居了？」沒想到才從特偏小學調到竹崎國小，剛報到完要開車回高雄，在國道三號南下334.6公里，接近官田系統交流道發生火燒車意外。

陳姓女教師生前曾貼出，駕車帶小孩出遊照片。圖／翻攝自臉書
陳姓女教師生前曾貼出，駕車帶小孩出遊照片。圖／翻攝自臉書
分享

嘉義台東偏鄉
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

檢察官要求到郵局領出存款？ 原來是詐騙電話

2019-08-04 18:40

越籍阿嬤與家人走散 尋回後淡定神情成對比

2019-08-04 18:28

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

北市11歲男童內雙溪戲水卻溺水 送醫搶救中

2019-08-04 18:17

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

男子翻牆脫離安養院 警民找了一天終於尋獲

2019-08-04 14:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

不只收房租還LINE來借款？假房東詐騙6旬房客養老金

2019-08-04 13:51

驚險！小貨車匝道口被油罐車撞 車頭差點折斷

2019-08-04 13:33

高市消防前進百貨公司 寓教於樂傳遞防火觀念

2019-08-04 13:17

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

台南東山嘉南大圳男浮屍 初步排除他殺

2019-08-04 12:55

馬來西亞籍男蘭嶼打工換宿 溺水昏迷命危

2019-08-04 12:51

中山高三義段X光車起火 半小時撲滅

2019-08-04 12:16

鬼月驚魂...八旬阿嬤暗夜疾行6公里 幸有暖警出援手

2019-08-04 11:43

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

麵包車一撞就變形 婦人車禍雙腳夾住受困

2019-08-04 10:33

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

溪州鄉清晨火警 一受困女子嗆傷被救出送醫

2019-08-04 09:16

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

母包巾背稚女 機車打滑飛出女童喪命

2019-08-04 00:13

高齡車禍／老不守規矩 行人車禍7成長者

2019-08-04 00:12

高齡車禍／車快衣暗沉 晨運時光最需小心

2019-08-04 00:02

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

騎單車下山自摔 捲入對向公車輪下喪生

2019-08-03 23:53

烏坵貨輪沉船 13船員全獲救500包水泥沉海裡

2019-08-03 23:25
看更多

熱門文章

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

熱心教育嘉義竹崎國小老師 國道火燒車身亡

2019-08-04 19:33

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

新北板橋深夜傳槍響 汽車拒檢衝撞 警連開9槍

2019-08-04 00:35

刑事局中打16年首度有警獲破格陞職 「一次還兩個」

2019-08-04 10:23

酒駕加重處罰沒在怕 竹南警方7月取締件數不減

2019-08-04 10:37

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

自強號驚傳女乘客被性騷擾 列車延誤七分鐘

2019-08-04 12:18

北巿男子不滿友人遭砍 酒店門口聚眾18人被警壓制

2019-08-04 07:46

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

友人遭砍率17小弟酒店門口聚眾 他來頭不小

2019-08-04 15:54

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

高雄阮綜合醫院爆經營權之爭 兄弟互控

2019-08-03 23:02

男遭砍噴血友人急向管理員借毛巾止血 警全力逮人中

2019-08-03 22:52

國道火燒車身亡教師 生前長期投入偏鄉教育

2019-08-04 21:31

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

高齡車禍／老不守規矩 行人車禍7成長者

2019-08-04 00:12

高雄BMW男衝破封橋路檢 狡辯「警察指示」遭吊照3年

2019-08-04 15:56

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

試管求子不順 植入胚胎隔天夫竟拿刀自殘

2019-08-04 15:17

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

男子第8次酒後駕車 被法官判刑8月得坐牢

2019-08-04 09:01

櫃台要六旬阿伯結清帳款 他一句「蕭查某」拘役10天

2019-08-04 18:18

因小失大！積欠國道通行費 房子面臨被法拍

2019-08-03 22:59

分手情侶為錢爭訟 法官勸惜緣

2019-08-04 00:17

壯碩通緝犯遇警拒捕 南警開1槍制伏逮人

2019-08-04 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top