親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

U12世界盃／陳楷升好投又開轟 中華隊射日奪冠

北市內雙溪男童溺水 送醫搶救恢復心跳

2019-08-04 19:25中央社 台北4日電

北市一名11歲劉姓男童今天下午和家人到內雙溪戲水，卻不幸發生溺水意外，獲救時無呼吸心跳，警消趕至現場協助將男童送往新光醫院搶救，現已恢復心跳，轉至加護病房治療觀察。

台北市消防局今天下午4時11分獲報，指出士林區至善路3段車登腳橋下方，發生男童溺水事件，現場人士緊急搶救，但男童獲救時已無呼吸心跳，警消趕來立即協助將他送往新光醫院搶救。

警方調查了解，11歲的男童是和家人一起到車登腳橋下溪邊戲水，不料卻發生溺水意外，經送醫搶救後已恢復心跳，現在加護病房治療。

有關男童溺水事發原因，仍待警方後續調查釐清。

溺水北市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

高溫熱爆！動保處剛燒除蜂窩 樹下竟發生火燒車

2019-08-04 16:16

北市男童內雙溪溺水幸救回 警：勿在未開放水域戲水

2019-08-04 20:07

國道四號豐原潭子段工程傳鷹架倒塌 2工人受傷送醫

2019-08-04 19:40

檢察官要求到郵局領出存款？ 原來是詐騙電話

2019-08-04 18:40

越籍阿嬤與家人走散 尋回後淡定神情成對比

2019-08-04 18:28

影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓

2019-08-04 18:27

北市11歲男童內雙溪戲水卻溺水 送醫搶救中

2019-08-04 18:17

影／害怕有人偷拍她 女裹棉被爬遮雨棚躲避警消救援

2019-08-04 15:23

「這次下雨都是綠獨縣市淹水」是假訊息？ 法院判不罰

2019-08-04 14:24

男子翻牆脫離安養院 警民找了一天終於尋獲

2019-08-04 14:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

不只收房租還LINE來借款？假房東詐騙6旬房客養老金

2019-08-04 13:51

驚險！小貨車匝道口被油罐車撞 車頭差點折斷

2019-08-04 13:33

高市消防前進百貨公司 寓教於樂傳遞防火觀念

2019-08-04 13:17

女子落水搶救無效 裝牙套戴手環還無人認領

2019-08-04 12:55

台南東山嘉南大圳男浮屍 初步排除他殺

2019-08-04 12:55

馬來西亞籍男蘭嶼打工換宿 溺水昏迷命危

2019-08-04 12:51

中山高三義段X光車起火 半小時撲滅

2019-08-04 12:16

鬼月驚魂...八旬阿嬤暗夜疾行6公里 幸有暖警出援手

2019-08-04 11:43

為人師表保育地蓋豪華別墅 輔大副教授違建遭判刑

2019-08-04 11:36

影／中山高三義段南下火燒車 X光車停路肩滅火

2019-08-04 11:28

台南東山嘉南大圳發現男浮屍 後腦疑有刀傷

2019-08-04 10:57

男子慘遭製麵機夾右手臂 消防隊員拆卸機器急送醫

2019-08-04 10:57

雲林5歲女童遭狠父踹4腳甩巴掌 縣府：女童已安置

2019-08-04 10:56

麵包車一撞就變形 婦人車禍雙腳夾住受困

2019-08-04 10:33

男駕車拒檢衝撞 板橋勇警連開9槍仍遭逃

2019-08-04 10:22

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

溪州鄉清晨火警 一受困女子嗆傷被救出送醫

2019-08-04 09:16

迷途意外與警結緣 日籍台南女婿成南警日語代言人

2019-08-04 09:07

發現溺水勿下水救 消防隊提醒「救溺先自保」

2019-08-04 08:56

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

母包巾背稚女 機車打滑飛出女童喪命

2019-08-04 00:13

高齡車禍／老不守規矩 行人車禍7成長者

2019-08-04 00:12

高齡車禍／車快衣暗沉 晨運時光最需小心

2019-08-04 00:02

保護高齡行人 擬推過馬路請舉手

2019-08-03 23:53

騎單車下山自摔 捲入對向公車輪下喪生

2019-08-03 23:53

烏坵貨輪沉船 13船員全獲救500包水泥沉海裡

2019-08-03 23:25

嘉義布袋擱淺貨輪 限令今晚抽光油

2019-08-03 23:22
看更多

熱門文章

國道小擦撞 舊觀念竟要命！一定要做這動作自保

2019-08-04 10:00

獨／統統破格！擊斃要犯陳宏宗 4勇警獲警政署核定陞職

2019-08-04 09:21

雲林晚間傳疑似虐童網友暴怒 大批警力出動維護秩序

2019-08-04 00:21

影／國三台南官田自撞護欄火燒車 女性駕駛受困燒成焦屍

2019-08-04 13:52

國道火燒車女焦屍身分 傳為國小老師

2019-08-04 19:02

刑警當街追捕藥頭 苗警起獲疑似毒品183包

2019-08-04 13:54

酒駕拒檢衝撞員警 台南警方開2槍後攔截

2019-08-04 01:22

北市內湖公寓凌晨火警 單身兒與8旬母遭嗆傷身亡

2019-08-04 08:19

女經理遭解僱理由超瞎 法院打臉判生技大廠應賠償

2019-08-04 16:46

北市驚傳砍人！ 男子公園旁遭砍手腳多處刀傷

2019-08-03 21:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top