北市內雙溪男童溺水 送醫搶救恢復心跳

2019-08-04 19:25 中央社 台北4日電



北市一名11歲劉姓男童今天下午和家人到內雙溪戲水，卻不幸發生溺水意外，獲救時無呼吸心跳，警消趕至現場協助將男童送往新光醫院搶救，現已恢復心跳，轉至加護病房治療觀察。

台北市消防局今天下午4時11分獲報，指出士林區至善路3段車登腳橋下方，發生男童溺水事件，現場人士緊急搶救，但男童獲救時已無呼吸心跳，警消趕來立即協助將他送往新光醫院搶救。

警方調查了解，11歲的男童是和家人一起到車登腳橋下溪邊戲水，不料卻發生溺水意外，經送醫搶救後已恢復心跳，現在加護病房治療。

有關男童溺水事發原因，仍待警方後續調查釐清。