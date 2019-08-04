影／救護車與轎車陸橋夾路相逢 按喇叭他不讓就是不讓
一輛救護車日前行經彰化市中央陸橋時，救護車對前方一輛轎車一直按喇叭，但轎車並沒有立即讓路，有人於爆料公社二社po文說「車上載的是車禍傷患，大腿骨折變形急著到醫院接受正規醫療，您老大一直不讓是怎樣？」，彰化交通隊第三分隊長巫宜誠表示，這輛轎車已違反道路交通管理處罰條例，需開罰600到1800元。
這起不讓救護車的案件發生在6月，近日被人po文在爆料公社，影片中因一輛轎車行駛在救護車前方，救護車一路按按喇叭近200公尺，但轎車就是不讓道。
po文者表示已向警方舉發，並指責不讓路的轎車說「看到救護車出勤鳴笛，拜託您讓一下好嗎？」車上載的是車禍傷患，大腿骨折變形急著到醫院接受正規醫療，您老大一直不讓是怎樣？哪天車上是您自己時，您作何感想？這傷勢車子震一下就會劇痛，更別說還要左切右閃，能不能將心比心？是要等收罰單，才會驚覺是玩真的？後悔已經來不及囉。
彰化交通隊第三分隊長巫宜誠表示，駕駛人若遇救護車、消防車、警車執行公務時有鳴笛，一般車輛依規定應立即往左右兩邊避讓，根據影片內容違規事實明確將開罰，不過因事件是發生在6月，依當時交通管理處罰條例規定可處600到1800罰鍰，但7月後罰責已加重，根據交通管理處罰條例45條可處3600元罰鍰，並吊銷其駕駛執照，若因此致人於死傷將罰6000到9萬元罰鍰。
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