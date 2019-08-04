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假房東LINE借款詐騙 警授防詐3招

2019-08-04 15:19中央社 台北4日電

北市一名6旬婦人日前接到自稱是房東LINE訊息，對方偽稱換帳號後便陸續向她借款達新台幣15萬元，直到和真房東聯繫後才知受騙，刑事局提醒，可設防詐密語等3招防受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團暑假期間仍持續詐騙拚業績，繼先前假冒親友借錢招數外，現在竟又變相假冒房東身分行騙，借用房東和房客平日所建立的互信關係，再利用更換電話號碼或LINE ID騙術以詐取金錢。

台北市有名6旬張姓婦人上週就接到自稱是房東的LINE訊息，並偽稱自己更換新的LINE帳號，張婦便不疑有他而加入好友，未料3天後假房東來訊自稱家有急事需借9萬元資金周轉，張婦拗不過假房東請求，便心軟臨櫃匯款至對方指定帳戶。

沒想到張婦匯款隔日又收到假房東訊息，內容稱欲再借一筆資金周轉，且隔天就會先還錢，僅剩養老金的張婦又心軟臨櫃匯款6萬元給對方，直到約定還款日期未收到借款款項，才撥打房東原電話號碼確認，才驚覺遭詐騙。

另有一名廖姓女民眾也於上週接到自稱是女兒租屋處房東的LINE訊息，對方謊稱急需借10萬元資金周轉，廖女未加查證就臨櫃匯款3萬元到對方指定帳戶，直到後來和真房東確認此事才知是騙局，趕緊向警方報案。

刑事局呼籲，民眾若接到不明來電或LINE訊息問候，有可能是詐騙集團在裝熟行騙，若內容提及借錢或匯款訊息，務必提高警覺，先別急著匯款，可透過3招以防止受騙。

首先，若接到親友、鄰居或房東傳訊要求借錢或幫忙匯款，一定要提高警覺，並另行透過其他管道向本人查證；其次，勿僅以LINE文字或貼圖對話即認定借錢者為自己所認識的親友，建議可直接電話求證，順道考詢和親友所建立的「防詐專屬約定密語」以確認身分。

最後，平時應做好帳號保護，避免多個帳號設定同組密碼，也不要點選不明網址。

刑事局說，希望金融機構行員若遇到年長者欲匯款，能再確認匯款雙方的關係，以保障民眾財產安全。

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